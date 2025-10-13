Uppgradering ca 10k

Tjena! Kollar på att uppgradera PCn för gaming!

Har idag:

16gb ddr4

750w psu (hyffsat ny)

amd ryzen 1600

gtx 1070

Detta är vad jag funderar på, ser det schysst ut? Velade lite mellan xt och icke xt men vet inte riktigt om Psun klarar 9070 xt.

https://komponentkoll.se/bygg/obQsR

Kommer mest användas till spel, bf6, marvel rivals cs mm. Lirar 1080p med 240hz skärm men tänker att detta kommer klara 1440p i det mesta ifall jag uppgraderar skärm senare.

Tack på förhand