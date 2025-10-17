Stöt när jag skulle trycka powerknappen

Skrivet av mpat: Om du menar uttaget: Jordade uttag har två metallbyglar (uppe och nere) som går emot två bleck på stickproppen. De är också "nycklade" med plastinstick längs sidan av uttaget. Ojordade uttag har bara två hål som stickproppen går in i, och cirkeln de sitter i är slät. Gå till inlägget

Nuverkar jag tyvärr inte ha det på mina kontakter. Den är slät runt om.

Ska jag vara orolig? En statisk skada syns ju inte på moderkortet direkt utan det kan dröja väldigt länge.

Skrivet av Joppis: Vet du inte hur gjordade uttag/stickkontakter ser ut eller menar du hur man vet att elen är dragen korrekt bakom? Gå till inlägget

Den är korrekt dragen bakom det är inte det. Jag kanske nojar men statisk stötar är inget som visar sig direkt på moderkortet. Nätaggregatet tror jag klarar sig från sådant.

Powerknappen från chassit är ju kopplat till interna stickkontakter på moderkortet som oftast sitter längst ner till höger.