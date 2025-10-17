Forum Datorkomponenter Chassin och nätaggregat Tråd

Stöt när jag skulle trycka powerknappen

Stöt när jag skulle trycka powerknappen

Det märks att vintern redan anlänt. Fick en statisk stöt när jag skulle sätta på datorn och en synligt ljus under powerknappen på chassit. Är det någon fara för moderkortet?

Skrivet av Dinkefing:

Det märks att vintern redan anlänt. Fick en statisk stöt när jag skulle sätta på datorn och en synligt ljus under powerknappen på chassit. Är det någon fara för moderkortet?

Nej inte nämnvärt.

Chassit sitter mot jordplanet i nätagget så det är en jordpunkt så det ända som hänt är att du skickat en stöt till jord alternativt laddat upp chassit lite om den sitter i ett jordat eluttag.

Skrivet av Rouge of Darkness:

Nej inte nämnvärt.

Chassit sitter mot jordplanet i nätagget så det är en jordpunkt så det ända som hänt är att du skickat en stöt till jord alternativt laddat upp chassit lite om den sitter i ett jordat eluttag.

Så det är ingen fara? Jag tror det är jordat men hur vet man det?

Skrivet av Dinkefing:

Så det är ingen fara? Jag tror det är jordat men hur vet man det?

Vet du inte hur gjordade uttag/stickkontakter ser ut eller menar du hur man vet att elen är dragen korrekt bakom?

Skrivet av Dinkefing:

Så det är ingen fara? Jag tror det är jordat men hur vet man det?

Du ser det på (om det är korrekt installerat) om eluttaget på väggen du kopplat in i är av jordad variant.

Men oavsett jordat eller ej så har det ingen betydelse.

Skrivet av Dinkefing:

Så det är ingen fara? Jag tror det är jordat men hur vet man det?

Om du menar uttaget: Jordade uttag har två metallbyglar (uppe och nere) som går emot två bleck på stickproppen. De är också "nycklade" med plastinstick längs sidan av uttaget. Ojordade uttag har bara två hål som stickproppen går in i, och cirkeln de sitter i är slät.

Skrivet av mpat:

Om du menar uttaget: Jordade uttag har två metallbyglar (uppe och nere) som går emot två bleck på stickproppen. De är också "nycklade" med plastinstick längs sidan av uttaget. Ojordade uttag har bara två hål som stickproppen går in i, och cirkeln de sitter i är slät.

Är de ojordade uttagen gamla nog har de typiskt sett knappt någon försänkning alls.

Sedan förutsätter allt att det inte t ex har varit något "hemlektriker" som har gjort "fint" genom att sätta nya uttag med jord där det inte ska sitta sådana för att jord saknas. Man ska väl inte säga att det är vanligt förekommande, men jag har sett sådana exempel.

Skrivet av mpat:

Om du menar uttaget: Jordade uttag har två metallbyglar (uppe och nere) som går emot två bleck på stickproppen. De är också "nycklade" med plastinstick längs sidan av uttaget. Ojordade uttag har bara två hål som stickproppen går in i, och cirkeln de sitter i är slät.

Nuverkar jag tyvärr inte ha det på mina kontakter. Den är slät runt om.

Ska jag vara orolig? En statisk skada syns ju inte på moderkortet direkt utan det kan dröja väldigt länge.

Skrivet av Joppis:

Vet du inte hur gjordade uttag/stickkontakter ser ut eller menar du hur man vet att elen är dragen korrekt bakom?

Den är korrekt dragen bakom det är inte det. Jag kanske nojar men statisk stötar är inget som visar sig direkt på moderkortet. Nätaggregatet tror jag klarar sig från sådant.

Powerknappen från chassit är ju kopplat till interna stickkontakter på moderkortet som oftast sitter längst ner till höger.

Skrivet av Dinkefing:

Nuverkar jag tyvärr inte ha det på mina kontakter. Den är slät runt om.

Ska jag vara orolig? En statisk skada syns ju inte på moderkortet direkt utan det kan dröja väldigt länge.

Den är korrekt dragen bakom det är inte det. Jag kanske nojar men statisk stötar är inget som visar sig direkt på moderkortet. Nätaggregatet tror jag klarar sig från sådant.

Powerknappen från chassit är ju kopplat till interna stickkontakter på moderkortet som oftast sitter längst ner till höger.

Du kan vara lugn.

Skrivet av SuperDuperKillen:

Du kan vara lugn.

Tack så mycket!

Gillar inte alls detta kalla väder! Man blir nojig och sådant!

Skrivet av Dinkefing:

Tack så mycket!

Gillar inte alls detta kalla väder! Man blir nojig och sådant!

Det är den torra luften som gör det. Man kan minska ner problemet genom att placera ut luftfuktare hemma om man tycker det är obehagligt

