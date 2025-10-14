Asus har lanserat en ny skärm riktad mot det övre segmentet av proffsmarknaden och konsumenter med djupa plånböcker som vill ha allt utom hög uppdateringsfrekvens.

Proart 8K PA32KCX har som namnet avslöjar 8K-upplösning, 7680 × 4320 pixlar. Till skillnad från Asus nyligen lanserade 5K- och 6K-skärmar använder den mini-LED, vilket möjliggör äkta HDR med 4 032 dimningszoner och 1 000 nits ljusstyrka (med toppar på 1 200 nits). Den stödjer Dolby Vision, HDR10 och HLG.

Den använder så klart 10-bitarsfärger och täcker 95 procent av Adobe RGB, 97 procent av DCI-P3 och 100 procent av SRGB. Skärmen är fabriks­kalibrerad till Delta E under 1 och en inbyggd, motoriserad kolorimeter kan automatiskt hålla den kalibrerad.

Det enda smolket i bägaren för presumtiva kunder är att uppdateringsfrekvensen bara är 60 Hz. 8K med 120 Hz och 10-bitarsfärger kräver en bandbredd på runt 145 Gbit/s, betydligt mer än både Displayport 2.1 och Thunderbolt 5, men det går att komma runt med display stream compression (DSC). Problemet kan vara att det helt enkelt inte finns någon passande panel än.

Asus har ännu inte avslöjat priset på skärmen, som ska börja säljas senare under oktober. Enligt ett inlägg på Reddit blir priset motsvarande 99 000 kronor i EU, men ett inlägg på Guru 3D-forumet påstår att priset i Storbritannien ligger på motsvarande 60 000 kronor.