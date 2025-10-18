Forum Mjukvara Microsoft Windows Tråd

Win 11 verkar vara en enorm spyware?

Win 11 verkar vara en enorm spyware?

https://youtu.be/C44iCr6czAo?si=RagF9JIRNOPp_Ofo

Det verkar som windows 11s uppgift är att en AI sammanfattar hela ditt liv genom att se exakt vad du gör på din dator, vilka hemsidor du tycker är intressanta, vad du skriver på datorn, vilka filmer du ser, vad du ritar osv och sammanfattar detta och skickar till Microsoft.

Funderar seriöst på att gå över till Linux.

Vad tycker ni om win 11, har MS rätt att använda datorn som ni själva betalat för för att spionera på er och i princip välja vad ni kan installera på datorn (se gärna länkade filmen om hur windows lätt råkar deleta linuxpartitioner osv)

När du har den inställningen redan från start, så finns det inte så mycket att diskutera. Personligen sett till telemetri ser jag inga större skillnader mellan 10:an och 11:an och det finns inställningar där du kan slå på och av funktioner

Gå över till Linux

Mvh Windows 11 användare

Finns självklart problem med Windows, men tvivlar på att de har koll på vilka filmer jag ser och blockerar vad jag installerar.

@jnsson Såg du videolänken? Kan du slå av all telemetri i win 11?

@Reyintaz Såg du länken? Annars kolla sista delen om hur win 11 sparar screenshots med vissa mellanrum som copilot analyserar för att se vad du har för dig.

1. Den funktionen du pratar om (recall) fungerar bara på väldigt nya datorer (ej på min dator) och plus att du kan stänga av den funktionen om du inte vill ha den aktiverad. Du kan också avinstallera Copilot appen i Windows 11. Tänker inte kolla på en video med det videonamnet eller vad man nu ska säga, den kommer inte vara opartisk. 2. Du kan inte stänga av all telemetri i Windows 11, MEN det har du inte heller kunnat göra i 10:an.

Har inte sett videon men använder själv DoNotSpy11 för att göra det så svårt för MS som möjligt. Användning och nedladdning sker på egen risk.

https://pxc-coding.com/donotspy11/

Vad jag vet så har jag inte copilot på min dator

Suck, alla dessa clickbaity videor...

Ge mig, i textform, en korrekt och saklig sammanställning av *exakt* vad som skickas, vart och på vilket sätt i stället.
Att medelst aktivism (så som "kreatören" i videon använder) ge Microsoft en känga... för all del, men det blir inte särskilt sakligt.

Det går på flera sätt att minska telemetrin och informationen Microsoft får/tar på många sätt. Om du med Rufus eller OOBE/motsvarande (så länge det fungerar, lär sannolikt komma något annat som fungerar) installerar Windows 11 utan Internetåtkomst alls så lär inte Microsoft få så mycket data, om man säger så.

Som sagt, ideologiskt är jag helt med på att Microsoft förtjänar ett tjog kängor eller så, men det går å andra sidan också att på en lång rad olika sätt göra så Windows 11 faktiskt blir mer användbart för en själv. Från inbyggda inställningar till en rad tredjepartsverktyg, till i "värsta fall" köra helt utan Internetåtkomst.

Ja, jag hatar såna där videor, en av alla anledningar till varför jag inte kollade videon

Ställen Windows behöver "kommunisera" med;

  1. update.windows.com (menar "Windwos Update features", vet många fler adresser används)

  2. ..

  3. ...

Eller så konfigurerar du bara brandväggen korrekt i Windows mha Simplewall eller motsvarande. En DNS likt AdGuard DNS hjälper också en hel del. Kolla videos ang. "hardening", så sover du bättre sen

Gillar GNU/Linux, men det är inte Windows (på gott och ont).

Du ger microsoft rätten att spionera på dig, du kan installera något annat på den.

Installera linux i en virtuell maskin. Testa det. Sen gör du ett val.

Sanningen är dock att 95%+ (påhittad siffra, med all sannolikhet högre) kommer i slutändan att installera windows 11.

Och ja, windows gör saker som man inte bett om vid installation. Försök gärna att installera windows om du har mer än en EFI-partition. Går inte, installationen får psykbryt. Rådet är som alltid att installera windows på seperat disk och koppla ur allt annat, vilket inte är särskilt enkelt med m.2-diskar (speciellt om de då sitter bakom grafikkortet...)

Har dock för mig att Rob Braxman är en fd Microsoft:are, så det ligger antagligen lite sanning i hans påståenden.

Ja, Microsoft har ju bara en bit över 220 000 anställda, så givetvis ligger det sanning i alla dessas påståenden... nej, min poäng kvarstår. Fram med fakta i text.

Är skapligt trött på det där resonemanget att "person X har jobbat med Y" och att de då blir någon slags auktoritet representativa för en hel bransch/ett helt företag. Lite som det dyker upp titt som tätt nämns i ex. UFOclockers-tråden - bara för att någon jobbat på Pentagon (~25 000 anställda) betyder det inte att de automatiskt vet/talar sanning/inte är vrickade på ett eller annat sätt.

Ja, det skulle vara väldigt trevligt om Microsoft gjorde en sådan sammanställning, så folk slapp gissa vad Windows gör.

Visst, men nu är inte bevisbördan omvänd. Det är en klickbetesvideo som hävdar massa saker, då ligger bevisbördan på denne. Att då bara göra en video av det, och sedan alla hänvisar till "har du sett videon" är en rent ut sagt urusel "källa".

Ställ för all del frågor, men även sådana kan tas upp i textform (gärna med tydliga källor som kod, trafik- och/eller processövervakning, screenshots på sådant etc. etc. etc., där det givetvis analyseras i kontexten vilka inställningar som är gjorda, hur scenariot ser ut i övrigt avseende hård-/mjukvara o.s.v.) med tydliga referenser till vad som efterfrågas och varför. Det behövs inte någon förbannad klickbetesvideo för.

