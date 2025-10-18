Win 11 verkar vara en enorm spyware?

https://youtu.be/C44iCr6czAo?si=RagF9JIRNOPp_Ofo

Det verkar som windows 11s uppgift är att en AI sammanfattar hela ditt liv genom att se exakt vad du gör på din dator, vilka hemsidor du tycker är intressanta, vad du skriver på datorn, vilka filmer du ser, vad du ritar osv och sammanfattar detta och skickar till Microsoft.

Funderar seriöst på att gå över till Linux.

Vad tycker ni om win 11, har MS rätt att använda datorn som ni själva betalat för för att spionera på er och i princip välja vad ni kan installera på datorn (se gärna länkade filmen om hur windows lätt råkar deleta linuxpartitioner osv)