Ubuntu- högt fläktljud

Ubuntu- högt fläktljud

Nöjd med min nya ubuntu 25.04, men ljudet. Fläktarna snurrar och processorfläkten samma. Finns det enkel styrning?
Provade att söka på "fancontrol" (appar) men inget hittades där.

Troligen enkelt?!- kan någon ge förslag?

Vad är det för dator? Kan du styra i BIOS tro? Det går i regel på stationära (minus många märkesdatorer).

CoolerControl är nog standardsvaret: https://docs.coolercontrol.org/

