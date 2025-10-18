Forum Mjukvara Microsoft Windows Tråd

Någon som upplevt kraftigt ökad diskaktivitet med W 25H2?

Någon som upplevt kraftigt ökad diskaktivitet med W 25H2?

Windows 11 25H2 trillade in igår hos mig, då på min HP Victus laptop med Ryzen 5 5600H och Radeon Rx6500M.
Det enda jag gjort med den är att jag uppdaterat minne och lagring från 256GB/8GB till 1TB/32GB.

Jag visste uppriktigt inte om att jag fått in 25H2 då ajg bara klickat vidare på ännu en funktionsuppdatering, vilket givetvis var dumt

Märkte i går kväll att allt var segt som sirap, det första jag konstaterade var att system använde SSD'n till 100% och så till den grad att svarstiden ibland gick upp till över 1 sekund.

Blev direkt en omstart, som inte hjälpte. Diskaktiviteten var direkt 65~75% som inom en minut åter var uppe i 100% och dåliga svarstider.
Riktig sirap, inget ville svara.

Blev då att jag dök in för att kolla uppdatera och såg att 25H2 hade kommit in, vilket var det första på över en vecka.
Gick tillbaka från 25H2 till 24H2 och allt återgick till det normala, om man nu kan kalla det så med Windows

Proceduren att klicka sig igenom tog närmare 30-minuter, bara för att komma till Avinstallera updateringar.
Allt stod stilla i över 5-minuter efter att jag klickat på avinstallera, när det sen satte igång så var allt över på mindre än 2-minuter, omstart inräknat.

Fick gå Windows Update -> Updateringshistorik -> Avinstallera updateringar (näst längst ner) för att få bort 25H2

Ändå så fortsätter Windows Update ange att jag har Windows 11 25H2 installerat, System säger däremot att jag har 24H2.
Räcker för mig, då det verkar fungera nu, disk aktivitet är åter på 1 till 2%. Så ingen sirap kännsla

Kan det ha göra med någon typ av indexering av filer/register?
Jag vill också påstå att jag hade någon liknande fenomen, seg och drivrutiner som bråkade men det löste sig med en omstart.

Nope. Installerade 25H2 i onsdags kväll och jag har inte märkt av någon skillnad. Min dator är lika snabb som vanligt. Låter typ som om Windowset är installerat på en HDD

