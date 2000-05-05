Dator/Gpu 5080 Astral inte OC bytes/sälj

Hejsan!

Har en 5080 Astral icke oc version.

Bytes mot till expempel 5070 ti eller vad som!

Säljer också hela datorn då jag ska nedgraderas!

ASUS ROG ASTRAL GeForce RTX 5080 16GB

AMD Ryzen 7 9800X3D 4.7 GHz 104MB

Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 CL30

Gigabyte X870 Aorus Elite WIFI7

Corsair RM1000e (2025) ATX 3.1

1TB kingston

Arctic Liquid Freezer III Pro 360 Svart

Phanteks Ultra pro