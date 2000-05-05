Marknad Grafikkort

Dator/Gpu 5080 Astral inte OC bytes/sälj

Manh1992 (Manh)
Feb 2021
140
13
5,00 / 5
Skåne, Malmö
Hejsan!
Har en 5080 Astral icke oc version.
Bytes mot till expempel 5070 ti eller vad som!
Säljer också hela datorn då jag ska nedgraderas!

ASUS ROG ASTRAL GeForce RTX 5080 16GB
AMD Ryzen 7 9800X3D 4.7 GHz 104MB
Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 CL30
Gigabyte X870 Aorus Elite WIFI7
Corsair RM1000e (2025) ATX 3.1
1TB kingston
Arctic Liquid Freezer III Pro 360 Svart
Phanteks Ultra pro

