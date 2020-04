Microsoft Flight Simulator får systemkrav – 32 GB primärminne för optimal prestanda

Under förra årets E3-mässa överraskade Microsoft med att avtäcka en färsk utgåva av den långkörande flygsimulatorserien Flight Simulator. Spelet fångade mångas blickar tack vare en riktigt imponerande grafisk presentation, där satellitdata kan strömmas in i realtid från karttjänsten Bing samtidigt som topografi och omgivningar beräknas fram av molntjänsten Azure AI.

Inför lanseringen senare i år går nu Microsoft ut med de officiella systemkraven för spelet, där dessa delas upp i tre olika prestandaklasser beroende på vilken upplösning och detaljnivå som vill uppnås.

Minimikrav

Systemkrav Processor Intel Core i5-4460

AMD Ryzen 3 1200 Grafikkort Nvidia Geforce GTX 770

AMD Radeon RX 570 Primärminne 8 GB Lagringsutrymme 150 GB Internetuppkoppling 5 Mbit/s Operativsystem Windows 10 (1909)

För minimikraven syns Intels fyrkärniga processor Core i5-4460 alternativt AMD:s Ryzen 3 1200 med samma kärnantal. På grafikfronten är det rätt stora avvikelser mellan de båda lägren, där det på Nvidia-sidan syns ett relativt svagt Geforce GTX 770. För AMD är det här istället ett Radeon RX 570 som gäller, vilket är ett betydligt starkare kort än den listade Nvidia-modellen.

Vidare kräver spelet 8 GB primärminne samtidigt som det tar 150 GB lagringsutrymme i anspråk vid installation. Kravet på internetuppkoppling är ganska milt vid miniminivån, där detta ligger på 5 Mbit/s medan det på operativsystemfronten är Windows 10 som gäller.

Rekommenderade systemkrav

Systemkrav Processor Intel Core i5-8400

AMD Ryzen 5 1500X Grafikkort Nvidia Geforce GTX 970

AMD Radeon RX 590 Primärminne 16 GB Lagringsutrymme 150 GB Internetuppkoppling 20 Mbit/s Operativsystem Windows 10 (1909)

För den rekommenderade nivån ser vi sexkärniga Intel Core i5-8400 alternativt AMD Ryzen 5 1500X med fyra kärnor och åtta trådar. Återigen syns en konstig balans gällandes grafikkort där Geforce GTX 970 rekommenderas från Nvidia medan det mätbart starkare Radeon RX 590 specificeras för AMD. Vidare rekommenderas 16 GB primärminne samt en internetuppkoppling på 20 Mbit/s.

Optimala systemkrav

Systemkrav Processor Intel Core i7-9800X

AMD Ryzen 7 Pro 2700X Grafikkort Nvidia Geforce RTX 2080

AMD Radeon VII Primärminne 32 GB Lagringsutrymme 150 GB (SSD) Internetuppkoppling 50 Mbit/s Operativsystem Windows 10 (1909)

Sist men inte minst har vi de optimala systemkraven för den som verkligen vill vrida upp reglagen. På processorfronten syns den minst sagt udda modellen Core i7-9800X med åtta kärnor från Intel samt den ytterligare något obskyra åttakärniga modellen AMD Ryzen 7 Pro 2700X. Grafikmässigt är det Geforce RTX 2080 som rekommenderas för Nvidia medan Radeon VII specificeras för AMD-lägret. Vidare syns en rekommendation på 32 GB primärminne samt en internetuppkoppling på 50 Mbit/s.

Microsoft Flight Simulator testas just nu i stängd alfa och väntas lanseras senare under 2020. Spelet kommer till PC/Windows 10 samt spelkonsolen Xbox One.