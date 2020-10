Google tillämpar i dagsläget ett flertal modeller för att konvertera videotjänsten Youtubes tittare till intäkter. För vanliga besökare kommer intäkterna från att reklam visas upp för dessa i olika former, och användare kan också betala för att slippa denna reklam via medlemskapet Youtube Premium. Kreatörer som vill sälja produkter kan länka till dessa videoinnehållets tillhörande beskrivningar, men detta planerar Google att integrera direkt i tjänsten enligt en rapport från Bloomberg.

Enligt källor till Bloomberg ska Youtube redan kontaktat innehållskreatörer om att använda videoplattformens egna mjukvarusystem för att integrera och spåra köp av produkter. Målet med tilltaget uppges vara att Google vill konvertera det enorma utbud av produkter som visas upp i videoklipp dagligen till produkter tittaren kan titta närmare på och köpa direkt på sajten. Google uppges också integrera e-kommersplattformen Shopify.com i Youtube.

Rapporten anger att talespersoner för Youtube menar att den integrerade marknadsplattformen i dagsläget endast erbjudits till ett begränsat antal videokanaler, och att kreatörerna erbjuds full kontroll över vilka produkter som visas upp. Hela satsningen beskrivs också som ett experiment och inga ytterligare detaljer om dess omfång eller framtidsplaner delas. Om satsningen rullas ut på bred front skulle Youtube bli en direkt konkurrent till e-handelsjättar som Amazon och Alibaba-gruppen.

Bloombergs analytiker ser det som relativt troligt att en satsning på en integrerad marknadsplats kan finnas i Youtubes framtid. Anledningen uppges vara att Youtube är en av de dotterbolag till moderbolaget Alphabet vars stora marknadsposition utnyttjas minst. Tjänsten lade nyligen till möjligheten att prenumerera på en kanal, där Youtube tar 30 procent av intäkterna från en prenumeration, men att detta är en liten intäktsmöjlighet sett till hur många användare tjänsten har dagligen.

Den rådande pandemin runt COVID-19 uppges också reducerat företags investeringsvilja, framför allt inom resebyråer och fysiska butikskedjor som traditionellt varit störst bland Googles annonsörer. I samma veva har e-handel vuxit stort där potentiella kunder beställer från e-handelssajter som Amazon, dedikerade e-butiker eller mobilapplikationer inom Facebooks paraplyutbud, snarare än via Google-annonser.

Denna rapport styrks ytterligare av att Googles VD Sundar Pichai nyligen under ett investerarsamtal lyfter fram att så kallade "unboxing-klipp", videoklipp där kreatörer packar upp och reagerar på innehållet i produktkartonger, representerar en stor handelsmöjlighet. I videoinnehåll som visar upp produkter som är aktuella för kanalen ska då användare kunna exponera möjligheten att köpa produkterna i unboxing-innehållet i samband med videoklippet.

Ett experiment av denna typ är inte nytt för Google, som sent under år 2019 testade en funktion där videokreatörer kunde placera upp till 12 produkter i en karusell under videoinnehållet. Bloomberg-rapporten nämner dock inte om och när experimentet kan expanderas från några få utvalda kanaler till integrerad funktion i Youtube på bred front.

Vad tycker du om experimentet? Hade du gärna sluppit omvägen med att handla prylar du ser i en video, eller vill du hålla Youtube separat från handelsaktiviteter?