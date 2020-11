Adds notification to enable AI-upscaling when upscaling GeForce NOW

Adds IR power control for projector displays

Adds IR power/volume control for the following brands: Arris, Atyme, BC Acoustique, Dayton, Kora, Monoprice, ONN, Point Source Acoustics, Savant, Sennheiser, SMSL, Tascam

Improves system volume levels when audio is routed to USB DAC or Bluetooth headset

Adds developer option to force HDCP 1.4 compatibility mode (4K protected content will not be available)

Allows IR power commands sent from SHIELD Remote 2019 when using Alexa skill