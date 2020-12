Epic Games Store har gjort sig ett namn genom att helt utan förbehåll ge bort gratisspel varje vecka. Fjolåret avrundade spelutgivaren Epic Games storslaget med att ge bort ett spel varje dag fram till nyårsafton, något som upprepas år 2020 när de från och med den 17 december ska ge bort totalt 15 gratisspel

Läckt lista på gratisspel i Epic Games Store

Datum Gratisspel 17 december Dying Light 18 december Resident Evil 7 19 december The Witcher 3 20 december Mass Effect: Andromeda 21 december Assassin's Creed Origins 22 december Metal Gear Solid V 23 december The Evil Within 2 24 december Far Cry 5 25 december Fallout 4 26 december Borderlands 3 27 december Monster Hunter Worlds 28 december Dragon Age Inquisition 29 december Horizon Zero Dawn 30 december Ghost Recon Breakpoint 31 december Hitman 2

I samband med att nyheten blev känd läckte snabbt en lista ut på webben som uppges lista samtliga spel. Listan består genomgående av tidigare storspel, och kan om den stämmer anses vara Epic Games Store bästa give-away hitintills. Bland dessa märks kritikerrosade spel som The Witcher 3, Metal Gear Solid V, Far Cry 5, Fallout 4, Borderlands 3 och Horizon Zero Dawn. För oss (Jacob och Andreas) med bra smak finns även japanosande Monster Hunter World.

Till skillnad från i vanliga fall kommer varje spel endast finnas tillgängliga i 24 timmar för att därefter ersättas av nästa titel. För den som ännu inte hunnit knipa den senaste veckans spel finns Obsidian Entertainments rollspel Tyranny – Gold Edition och Pillars och Eternity Definitive Edition tillgängliga ytterligare ett dygn.

Om listan stämmer, är det något särskilt spel du ser extra fram emot eller varmt vill rekommendera andra SweClockers-medlemmar? Berätta i kommentarstråden!