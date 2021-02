Häromdagen meddelade Bioware att de lägger ned sin stora omarbetning av Anthem, kallad Next, ett beslut som i praktiken satte spiken i kistan för nysatsningen. Spelstudion motiverade beslutet med att de behövde lägga om sina prioriteringar, som framgent ska ligga på de redan etablerade spelserierna Dragon Age, Mass Effect och Star Wars: The Old Republic.

Nu rapporterar Bloomberg att nedläggningen av Anthem inte är den enda stora förändringen hos Bioware. Enligt källor till tidningen ska Electronic Arts ha gjort en "stor svängning" och gett Bioware tillåtelse att ta bort alla multiplayer-delar ur det fjärde avsnittet av Dragon Age. Misslyckanden med tidigare multiplayer-satsningar och framgången med singleplayer-spelet Star Wars Jedi: Fallen Order är vad som ska ha fått EA att tänka om.

Beslutet står i skarp kontrast till VD:n Andrew Wilsons tidigare uttalande om att "games as a service" är en viktig del för Electronic Arts framtid. I takt med att utvecklingskostnaderna för moderna AAA-titlar skenar har spelutgivare sökt sig till att släppa spelinnehåll portionsvis, där varje del kostar en slant. Detta sker vid sidan om mikrotransaktioner, vilka kan innefatta alltifrån kosmetiska produkter (eng. skins) till att ge direkta fördelar i spel.

I rapporten framgår också att Biowares chefer under längre tid har stångats med EA om att göra nästa Dragon Age till ett singleplayer-spel. Efter Mass Effect: Andromeda och den floppade satsningen Anthem ses Dragon Age internt som helt avgörande för studions framtid. De 30 utvecklarna som jobbade med att förnya Anthem ska nu ha gått över till att arbeta på Dragon Age (4) istället.

Parallellt med Dragon Age arbetar Bioware på ett nytt spel i Mass Effect-universumet. Innan detta ser dagens ljus släpps en remaster av trilogin kallad Mass Effect: Legendary Edition den 14 maj.

Vad tycker du om att multiplayer-delen i Dragon Age 4 fått stryka på foten?

