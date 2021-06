Årets stora spelfest är i antågande i och med att E3 2021 slår upp de digitala portarna i helgen, men utvecklarna och utgivarna värmer upp inför mässan och häromdagen avtäcktes nästa del i DICE:s Battlefield-serie. Under gårdagen följde fler nyheter med direktsända Summer Game Fest, där en av de mest diskuterade är actionrollspelet Elden Ring, som med sändningen träder fram ur skuggorna.

Titeln skymtades redan under E3 2019, vilket följdes av radiotystnad och rykten. Bakom spelet står spelstudion From Software och Hidetaka Miyazaki, som med den populära Dark Souls-spelserien i bagaget är en bidragande faktor till den uppmärksamhet Elden Ring fått. Med på Elden Ring-tåget är även författaren George R. R. Martin, med Sagan om is och eld i bagaget – förlagan till kritikerrosade TV-serien Game of Thrones.

Den trailer som nu avtäcks visar tre minuter av material från spelet, där magi, svärd och en uppsjö av fientliga livsformer bekänner färg. Strider och förflyttning genom den öppna spelvärlden kan göras både till fots och medelst häst, och på spelets webbplats står att läsa att titeln kan upplevas både i en- och flerspelarläge.

Elden Ring släpps den 21 januari år 2022 och då till PC/Windows, den senaste generationens spelkonsoler Xbox Series X/S och Playstation 5 samt äldre Xbox One och Playstation 4.

