Den nu aktuella Nvidia-arkitekturen "Ampere" finns under skalet hos de Geforce RTX 3000-grafkkort som så sakteligen börjar leta sig in på lagerhyllorna igen. Tvåårsdagen för "Ampere" inträffar i höst, varför rykteskvarnen friskt blandar officiella, läckta och mer tveksamma uppgifter om vad som väntar. På konsumentsidan talas om "Ada Lovelace", men "Hopper" är ett annat kodnamn som cirkulerar och vars plats i produktportföljen är omdiskuterad.

Namnet lånas från datorforskaren Grace Hopper, vars förnamn också pryder Nvidias ARM-baserade serverprocessor som avtäcktes under GPU Technology Conference (GTC) förra året. Nästa vecka inleds årets GTC och Nvidia blir först ut på den digitala scenen. I ett blogginlägg presenterar de nu vilka talare och ämnen som väntar, och med titeln "Hopped Up: NVIDIA CEO, AI Leaders to Discuss Next Wave of AI at GTC" antyder inlägget att "Hopper" är paradnummer.

Ställt mot "Ada Lovelace" är "Hopper"-uppgifterna aningen spretiga, där det dels talas om Nvidias första Multi-chip Module-grafikkrets, dels att det är en eller flera rekordstora kretsar. Förstnämnda innebär att flera kretsar knyts samman för att öka flexibilitet och prestanda, vilket exempelvis syns i AMD Ryzen-processorer. Gemensamt för uppgifterna är dock att de pekar mot serverhårdvara snarare än nästa generations grafikkort för spelande. Vad som stämmer presenteras klockan 16:00 tisdag den 22 mars och sändningen kan nås via Nvidias webbplats.

Arkitekturen "Ampere" för serverbruk avtäcktes på GTC 2020, ungefär ett halvår innan konsumentkorten, ett förfarande som alltså kan upprepas. Konsument- och servervarianterna av "Ampere" är konfigurerade och optimerade på olika sätt men delar namn. Samma kodnamn för båda segment är däremot något som sannolikt inte sker igen. Således är det möjligt att "Hopper" och "Ada Lovelace" framöver lever sida vid sida, men i två separata produktsegment.

Kommer du att följa GTC 2022? Dela med dig i kommentarstråden!