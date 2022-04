Medan många moderna spel skeppas med någon form av ray tracing-implementation finns det även en trend mot att lägga till stöd för tekniken i äldre titlar. Vi har bland annat fått se Minecraft och Quake II få stöd för ray tracing i projekt som grafikkortsjätten Nvidia drivit. Det finns dock även en relativt stor skara hobbykodare som arbetar med att hotta upp grafiken i dåtidens spel via tekniken.

Bland dessa syns Sultim "sultim-t" Tsyrendashiev, som tidigare har kodat ihop en ray tracing-implementation till Croteams första spel i Serious Sam-serien. Kodarens senaste projekt går dock ytterligare en bit bakåt i tiden, då det handlar om att lägga till ray tracing i Id Softwares ikoniska FPS-spel Doom från år 1993. Detta görs via den egenknåpade grafikmotorn PrBoom, vilken i sin tur baseras på flertalet andra projekt som tidigare portat och förbättrat den öppna källkoden till spelet.

I den senaste versionen av Prboom har stöd för ray tracing lagts till via grafikgränssnittet Vulkan. Likt Minecraft RTX och Quake II RTX handlar det om en path tracing-implementation där all ljussättning och resulterande skuggor utförs via tekniken. Resultatet blir minst sagt effektfullt, och speciellt då i kombination med de andra grafiska förbättringarna motorn ger, såsom mer högupplösta texturer.

Källkoden till Prboom finns tillgänglig via Github och likaså färdigkompilerade binärer. För att spela Doom med ray tracing behöver användaren tillhandahålla .WAD-filen från antingen shareware-versionen eller det fulla spelet och placera denna i installationsmappen av Prboom. Stöd finns i dagsläget endast för Nvidia-baserade grafikkort, men utvecklaren är öppen för att lägga till stöd för AMD-modeller om någon kan tänka sig att utföra det kodarbetet.

Har du testat Doom med ray tracing? Dela gärna med dig av dina erfarenheter och tankar i kommentarstråden!