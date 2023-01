Under hösten introducerade AMD Ryzen 7000-serien och plattformen AM5 och slog därmed följde med Intel vad gäller stöd för PCI Express 5.0-baserade SSD-enheter via M.2-gränssnittet. Desto längre tid har det tagit för enheter att leta sig ut som faktiskt nyttjar det och under CES 2023 bjöds på en glimt av tre kommande varianter.

Två av dem stod MSI för, i form av Spatium M570 och M570 Pro. Den sistnämnda är som "Pro"-tillägget avslöjar den mest påkostade av de två och utlovar läs- och skrivhastigheter på 12 000 respektive 10 000 MB/s. Exakt vilken kontrollerkrets det rör sig om framgår inte, men från hastigheterna rör det sig med största sannolikhet om Phisons kontrollerkrets PS50526-E26.

Pro-märkningen har dock inte bara med hastigheter och göra, utan MSI lägger också ordentligt med krut på kylningen. SSD-enheten är bestyckad med både kylfläns och en liten ångkammare, något tillverkaren menar är högst nödvändigt för att hålla nere temperaturerna vid maxhastighet.

Den något enklare Spatium M570 Pro är därmed inte heller den naken, men får klara sig utan ångkammare. Istället är det bara kylfläns som gäller samt ett kliv ned i läshastighet, vilket når högst 10 000 MB/s. Skrivhastigheten består däremot och likt Pro-syskonet är det 10 000 MB/s som gäller även här.

Båda blir tillgängliga i varianter om 1, 2 eller 4 TB, men det dröjer innan de letar sig ut i butik. I nuläget handlar det om "någon gång under årets tredje kvartal", men något exaktare datum än så finns inte att tillgå. Detsamma gäller prislappen, som är helt okänd.

Kylning valfritt för Gigabytes nykomling

Nästa lagringsenhet står Gigabyte för, och där är det modellen Aorus 10000 som tittar fram. Den avtäcktes redan i augusti 2022 och precis som MSI:s Pro-märkta modell siktar Gigabyte på läs- och skrivhastighet på 12 000 respektive 10 000 MB/s. Där är det sedan tidigare bekräftat att det rör sig om tidigare nämnda kontrollerkrets från Phison, PS50526-E26, kombinerad med 3D TLC-minne och LPDDR4-cacheminne.

Minst lika intressant i sammanhanget är inställningen till kylning av enheten. Medan konkurrenten MSI menar att det är helt nödvändigt har Gigabyte en något försiktigare inställning, där det istället presenteras som valfritt. I nuläget medföljer därmed ingen tilltagen kylarlösning, men det finns möjlighet att kombinera Auoros 10000 med en förhållandevis rejäl pjäs för den som önskar.

Vad gäller lanseringsdatum och pris finns ingen information att tillgå, utan båda förblir höljda i dunkel. I slutet av året är möjligt, men varken utlovas eller bekräftas. Detta rimmar väl med övriga avtäckta enheter, både de som dykt upp på CES och tidigare, vilket inte är helt oväntat. Många är helt enkelt baserade på samma kontrollerkretsar från Phison och tillgänglighet avgörs därmed av samma faktor.