Under CES 2023 avtäckte AMD till slut processorer med arkitekturen Zen 4 och 3D V-Cache, som kliver in som efterträdare till spelorienterade Ryzen 7 5800X3D med 8 kärnor. Denna får en direkt uppföljare i form av Ryzen 7 7800X3D, som sällskapas av Ryzen 9 7900X3D med 12 kärnor och flaggskeppet Ryzen 9 7950X med 16 kärnor.

Dagarna innan lansering och säljstart letar sig prestandasiffror i spel för Ryzen 9 7950X3D ut på webben och visar att den överlag klår Intels flaggskepp Core i9-13900K. Bakom uppgifterna står HD Tecnologia, som publicerar flera sidor från AMD:s Reviewer's Guide. Som namnet avslöjar är det en guide ämnad recensenter och brukar innehålla handfasta tips vid testande, men även siffror för att jämföra om de egenproducerade ligger i samma härad som de rimligtvis bör.

AMD jämför Ryzen 9 7950X3D mot Intel Core i9-13900K i sammanlagt 22 speltitlar i upplösningen 1 920 × 1 080 pixlar tillsammans med ett Radeon RX 7900 XTX, och presterar då i snitt 5,6 procent bättre. Störst skillnad syns i Horizon Zero Dawn där AMD:s flaggskepp presterar hela 27 procent över Intels dito. På den andra sidan av spektrumet är det jämnt skägg mellan AMD och Intel, medan undantag CPU-testet för Ashses of the Singularity där AMD ligger 11 procent efter.

Värt att påpeka är de höga bildfrekvenserna (FPS) som kan räknas i hundratals. Det här talar för att testerna utfördes med låga grafikinställningar, vilket är ett sätt att framkalla flaskhalsar på processorer och tydliggöra skillnader i prestanda. Hur stora, eller små, skillnaderna blir vid högre inställning och upplösning återstår att se.

Förutom spel har AMD siffror på syntetiska tester och här är Ryzen 9 7950X3D endast snabbare vid komprimering i 7-Zip, som är väldigt bandbreddsintensivt och där det stora L3-cacheminnet får komma till sin rätt. I Dolphinbench, Cinebrench, Geekbench och Kraven Benchmark är det istället Intel Core i9-13900K som är den bättre presterande processorn.

Bortsett från arkitekturbytet skiljer den nya generationen processorer med 3D V-Cache på en viktig punkt jämfört med Ryzen 7 5800X3D. Tekniken 3D V-Cache går ut på att tillverka en separat bit kisel med mer cacheminne och är allt annat än gratis. Med AMD-processorer som har 12 och 16 kärnor krävs två CCD-kretsar och med Ryzen 9 7950X3D och 9 7900X3D får endast den ena staplat cacheminne. Resultatet är att den ena CCD-kretsen får ett rejält L3-cacheminne på 96 MB, medan den andra som inte bestyckas med 3D V-Cache fortfarande har 32 MB.

I AMD-processorer med två CCD-kretsar är dessa kopplade mot en separat IO-krets i processorn och kommunicerar med varandra över denna. När arbete fördelas mellan kärnor på två olika CCD-kretsar adderas en hel del latens, vilket i alla fall i teorin kan ställa till det med en asymmetrisk uppsättning L3-cacheminne. Här lutar sig AMD mot att operativsystemet gör ett bra jobb på att allokera arbete till "rätt" kärnor och inte hoppar mellan de olika kretsarna.

AMD Ryzen 9 7950X3D och 9 7900X3D lanseras den 28 februari till de rekommenderade priserna 699 respektive 599 USD, motsvarande cirka 9 200 och 7 900 kronor inklusive moms. Den 8-kärniga modellen Ryzen 7 7800X3D landar på butikshyllorna först den 6 april för 449 USD eller motsvarande cirka 5 900 kronor inklusive moms.