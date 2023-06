Ny avancerad teknik flyttar inte bara in i form av datorer, telefoner och smarta prylar i hemmet. Det tar allt större plats i fordon och i moderna bilar är det regel snarare än undantag att det är fullpackat med datorer, sensorer och teknik under huven. Det är däremot inte nödvändigtvis synonymt med högre kvalitet, något amerikanska analysbyrån J.D. Power flaggar för.

I J.D. Powers årliga analys av den amerikanska marknaden framgår att nya fordon tvärt om håller allt lägre kvalitet och drabbas av fler problem än tidigare. Undersökningen omfattar 93 380 deltagare som antingen äger eller leasar en bilmodell lanserad under år 2023. Totalt mäts ett snitt på 30 problem per 100 fordon, en förhållandevis stor ökning ställt mot förra årets siffra om 18 problem per 100 fordon.

Ökningen tillskrivs inte att det plötsligt är fler motorer som havererar, utan istället är det all teknik och extrafunktioner som börjat stjälpa istället för att hjälpa. Analysbyrån pekar på att tidigare väldigt enkla och självklara funktioner ersätts med lösningar som är många gånger mer teknikmässigt komplexa – både ur användarperspektiv och generell kvalitet.

Självklarheter offras för innovation

Fysiska knappar, handtag och vred byts mot infotainment-system med pekskärm, genom vilket allt från musik till fläktar, lås och fönster kan styras. Medan många uppger att de gillar och tycker att det är användbart med exempelvis applikationer i bilen är det också många som upplever att det är för svårt. Tidigare självklarheter, som hur man öppnar en bildörr, kan vara komplicerat.

Fler tekniska finesser som avancerade säkerhetssystem och förarassistanssystem beroende av kameror och sensorer ger också fler potentiella felkällor. Det är dock inte endast funktioner för specifikt bilen som ställer till det. J.D. Powers noterar ett av de i särklass vanligaste problemen är kopplade till inbyggda trådlösa laddare för telefoner. Där uppmärksammas bland annat problem som överhettade telefoner och laddare som bara funkar ibland, eller inte alls.