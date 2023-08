I slutet av augusti kommer onlineplattformar med över 45 miljoner användare inom EU att behöva anpassa sig när fler regler inom Digital Services Act (DSA) börjar gälla. Stora företag som Facebook, Instagram, Tiktok och Youtube kommer då att för första gången behöva lämna in en årlig utvärdering till EU-kommissionen över vilken samhällspåverkan de har inom flera olika områden, såsom barns hälsa och mental hälsa. Det hela uppmärksammades först av Politico.

Plattformarna behöver utvärdera om design, algoritmer, marknadsföring eller användaravtal har en negativ påverkan på användare och därefter föreslå konkreta åtgärder som kan genomföras. Detta kommer samtidigt granskas att av revisionsbolag, EU-kommissionen själva och utvalda forskare.

Möjliga åtgärder skulle exempelvis kunna vara att inte rekommendera videor om olika dieter till tonåringar eller stänga av automatiska videouppspelningar för minderåriga. Plattformarna ska också se till så att barns onlineaktivitet inte spåras och att minderåriga inte får några personliga annonser.

Det är just nu oklart hur EU-kommissionen kommer bära sig åt för att granska onlineplattformar som anses inte har gjort ett tillräckligt bra arbete med att utvärdera och hantera eventuella negativa konsekvenser. Företag som inte följer reglerna kan i vilket fall få böter som motsvarar upp till sex procent av deras globala årliga intäkter.

EU arbetar på fler regler för att skydda barn online

EU håller samtidigt att tillsammans med teknikföretag, branschorganisationer och barnskyddsgrupper arbeta med att ta fram "The Code of Conduct on Age Appropriate Design" (uppförandekoden för åldersanpassad design), en samling regler för hur onlineplattformar kan designas för att skydda minderåriga. The Code of Conduct on Age Appropriate Design är planerad att vara färdigställd 2024.