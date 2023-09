Playstation 5-ägare med pengar till övers kan nu skaffa ännu mer utrymme att lagra spel på. Tidigare kunde spelkonsolen bara hantera SSD:er på upp till 4 TB men med en ny uppdatering som har betatestats under sommaren och nu släppts offentligt ökas taket till 8 TB.

Priserna på SSD:er har rasat det senaste året. M.2-stickor på 1 TB har idag priser som börjar på under 600 kronor och de billigaste 2 TB-diskarna har kommit under tusenkronorsstrecket. Men modeller med 8 TB är fortfarande relativt ovanliga och priserna har inte sjunkit lika fort på dessa. En snabbkoll på Prisjakt visar att priserna börjar kring 9 600 kronor – mer än dubbelt så mycket per gigabyte.

Nästa stora nyhet i uppdateringen är stöd för Dolby Atmos, den numera populäraste tekniken för surroundljud. Det inkluderar även stöd för tredimensionella ljudeffekter med Tempest 3D Audiotech. För att använda det måste spelkonsolen vara ansluten till ett Atmos-kompatibelt ljudsystem via HDMI.

För spelare med funktionsvariation har uppdateringen nya hjälpmedelsfunktioner, bland annat möjligheten att använda en extra handkontroll för att assistera inmatningen. I USA och Storbritannien utökas röststyrningsfunktionerna med nya kommandon.

Sony har också lagt till stöd för att strömma spel från Playstation 5 till Android-enheter. Företaget har testat det på Chromecast med Google TV (4K) och Bravia XR A95L, men spelare kan själva testa mot vilken Android TV 12-enhet som helst med PS Remote Play-applikationen installerad.

Till slut lägger uppdateringen till flera nya sociala funktioner, bland annat möjligheten att tillfälligt bjuda in andra spelare till grupper utan att lägga till dem i gruppen. Det blir också enklare att hoppas in i spel tillsammans med vänner.