I slutet av september publicerade Microsoft en ny supportsida som har uppmärksammats av bland annat The Register. Sidan ligger i avdelningen Linux-resurser hos Microsoft och har titeln ”How to download and install Linux”. I guiden skriver Microsoft att Linux är ”ett operativsystem liknande Windows men med många olika versioner eftersom det är öppen källkod där allt går att ställa in”.

Guiden på sidan består av fyra avdelningar där Microsoft gör igenom först olika metoder att installera Linux – Windows Subsystem for Linux, en virtuell maskin eller direkt på en hårddisk eller SSD istället Windows – och sedan hur du gör för att ladda ner och installera valfri Linux-distribution med den valda metoden.

Microsoft har förhållandevis detaljerade steg-för-steg-instruktioner för exempelvis hur du använder Balena Etcher eller liknande för att skriva en iso-bild till ett USB-minne och allt annat som krävs.

Varför Microsoft kan vilja hjälpa användare att ersätta Windows framgår inte, men det kan vara kopplat till att Windows 11 inte fungerar på många äldre datorer som fortfarande är i bruk, och att Microsoft framöver förmodligen vill sluta uppdatera Windows 10. Så länge användare fortsätter abonnera på Microsoft 365 kanske företaget inte bryr sig lika mycket om de skaffar en ny Windows-licens eller inte.