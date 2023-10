För ungefär en vecka sedan drog Qualcomm skynket av de första bärbara datorerna med systemkretsen Snapdragon X Elite – en ARM-baserad storsatsning på PC-marknaden och frukten av förvärvet av processorbolaget Nuvia. Med Snapdragon X Elite ska siktar Qualcomm på att både ta sig an och långsiktigt sopa mattan med x86-baserade alternativ från AMD och Intel såväl som ARM-baserade konkurrenten Apple. Nu letar sig siffror från ett demotillfälle ut, med lovande resultat.

Under huven på Snapdragon X Elite återfinns tolv kärnor enligt Qualcomms nya och egenutvecklade processorarkitektur "Oryon". Med samtliga kärnor aktiva utlovas klockfrekvenser upp till 3,8 GHz, med boostfrekvenser om 4,3 GHz för enskilda kärnor. Det sällskapas av en Adreno-grafikdel, som Qualcomm menar ligger i klass med AMD:s integrerade Radeon 780M. Testerna är utförda på Qualcomms testenheter under ett pressevent, där bland annat Geekerwan (via Techpowerup) sammanställt flera resultat.

Där ställs grafikdelen på prov i testsviten 3DMark Wild Life Extreme, med ett genomsnittligt resultat om 39 FPS. Den halkar således en bit efter Apple-värstingen M2 Max, men håller jämna steg med ordinarie M2. Därtill ser påståendena om resultat en bra bit över Radeon R780M stämma åtminstone till viss del – i processorn Ryzen 7 7840HS mäktar grafikdelen bara med 28 FPS i motsvarande testscenario. Vid skifte till spelet Control i 1080p är matchen jämnare och AMD-alternativet får istället ett litet försprång om 3 FPS.

Försprång i enkeltrådad prestanda – åtminstone enligt Qualcomm

Syftet med demonstrationen var att övertyga det välfyllda pressrummet om att den tidigare presentationen inte innehöll några fantasisiffror, rapporterar Anandtech. Det rörde sig därmed om färdiga teststationer med två olika bärbara modeller: En prestandafokuserad 16-tumsmodell med 80 W TDP och en tunnare 14-tummare med TDP-värde specificerat till 23 W. Samtliga var färdiginstallerade och de deltagande fick inte köra egna tester, utan endast observera det som fanns på plats.

I Cinebench 2024 ställer Qualcomm sina två testsystem mot Intel Core i7-13800H i Razer Blade 15, Ryzen 9 7940HS i Asus ROG Zephyrus G14 och en 13-tums Macbook Pro med M2. Intel-datorn uppges ha upplåst effektbudget, medan AMD-alternativet är låst till 80 W. I enkeltrådad prestanda drar båda Qualcomms testsystem ifrån konkurrenterna, om än bara med en hårsmån ställt mot Apple-alternativet. I flertrådad prestanda lägger sig Qualcomms prestandaorienterade 16-tummare i topp, med drygt 20 procent bättre resultat än närmsta konkurrent.

Trots tester i fler olika sviter anmärker Anandtech på att siffrorna fortfarande inte säger tillräckligt mycket för att dra några egentliga slutsatser om prestanda. Det motiveras bland annat med att Qualcomm valt en något udda uppställning testsviter, som tillsynes handplockats för att göra ARM rättvisa. Således finns det i nuläget inte tillräcklig data från andra bärbara datorer och system för att få en helhetsbild. Huruvida systemkretsen håller måttet återstår därmed att se när de första enheterna letar sig ut i officiell kapacitet, vilket väntas ske om tidigast sex månader.