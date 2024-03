Steam ska lansera en ny familjetjänst med omfattande ändringar för hur du delar spel med dina familjemedlemmar. Steam Families ska ersätta den befintliga familjedelningstjänsten Steam Family Sharing där du kan dela dina spel vid förfrågan från en av upp till fem kopplade konton.

Med Steam Families kan du bjuda in upp till fem andra familjemedlemmar som bor i samma hushåll för att ge varandra tillgång till sina respektive Steam-bibliotek. Du kan spela ett spel som en familjemedlems äger även om de är online och spelar något annat samtidigt. Däremot är det upp till spelutvecklare att bestämma om deras spel får delas via familjefunktionen.

Steam Families ska även göra det lättare för barn att köpa spel genom att skicka köpförfrågningar till sina föräldrar om de är med i tjänsten. På så vis behöver inga bankuppgifter delas mellan flera Steam-konton och betalning görs via e-post eller mobilen.

Om du vill testa betan går du in på Inställningar i Steam. Sedan väljer du Gränssnitt där du kan slå på funktionen Klientbetadeltagande. Där kan du välja Steam Families och sedan klicka på ok. Efter det startar du om Steam och tillslut går du in på Kontodetaljer på butikssidan och där hittar du funktionen Familjehantering.

Krav och begränsningar

Den nya tjänsten har däremot vissa begränsningar. Valve kommer vara hårda om att samtliga familjemedlemmar ska bo i samma hushåll men det är oklart hur bolaget tänker granska detta.

Om du är med i en familj måste du vänta ett helt år för att lämna eller gå med i en annan familj. Det går dessutom inte att dela spel från ditt bibliotek om spelet kräver ett tredjepartskonto eller en prenumeration. Om en familjemedlem bannas för fusk i ett spel du äger blir även du avstängd från det spelet.

När Steam Families förväntas lämna betastadiet är för närvarande oklart.