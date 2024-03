Redan 2017 lämnade företaget Genuine Enabling Technology (GET) in en stämningsansökan mot Sony i USA och påstod att företagets handkontroller olovligen använder teknik i ett av dess patent. GET är den typ av bolag som nedlåtande kallas ”patenttroll” då dess huvudsakliga affärsverksamhet handlar om att sälja patentlicenser på köpta patent och inte att utveckla och sälja egna produkter.

Som så ofta med patenttvister har det tagit åratal för processen att närma sig huvudförhandling, men den här gången slipper Sony undan någon juryrättegång. Domaren i fallet har nämligen gått på företagets linje och beslutat att GET inte har kunnat visa att någon egentlig tvist om fakta föreligger, och ogillar därmed stämningsansökan, rapporterar Gamesindustry.biz.

Tekniken GET:s patent rör handlar om hur handkontroller kan ha två olika frekvenser på inmatningssignaler, låg för knappar och hög för rörelse och styrspakar. Företagets patent beskriver en teknik för att kombinera båda signalerna till en gemensam som skickas till den enhet handkontrollen är ansluten till, och GET påstod att ingen handkontroll från någon tillverkare använde en liknande teknik innan patentansökan lämnades in. GET hade begärt motsvarande drygt fem miljarder kronor i skadestånd.

GET har tidigare även stämt Nintendo för intrång på samma patent. Distriktsdomstolen dömde 2020 till Nintendos fördel, men det beslutet revs upp av appellationsdomstolen 2022 och fallet är fortfarande pågående. Därför är det inte förvånande om GET överklagar även det aktuella beslutet.