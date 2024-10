Det börjar närma sig mysiga spelkvällar för alla som har förbeställt Playstation 5 Pro. Den 7 november är det upp till bevis för Sony och Mark Cerny, som utlovade kompromisslösa spelupplevelser när konsolen presenterades i september.

Något annat som på förhand utlovades var Pro-uppgraderingar av ett flertal speltitlar, däribland The Last of Us-spelen. Detta realiserades tidigare i veckan av spelstudion Naughty Dog, då det dök upp patchar till Part I och Part II Remastered.

I och med patcharna får The Last Of Us-spelen en ny inställning optimerad för PS5 Pro, vid sidan av de befintliga lägena Performance och Fidelity, som också de ska rulla bättre på den nya konsolen.

I Pro-läget rendereras spelen i 1440p-upplösning och använder uppskalningstekniken PSSR för att skala upp till 4K. Detta samtidigt som ”ett mål på 60 fps upprätthålls”. Trots att den formuleringen eventuellt kan tolkas som en brasklapp ser det inte ut som att flytet blir lidande i just de här speltitlarna.

Baserat på det test av The Last of Us Part II Remastered som Digital Foundry publicerade tidigare i oktober (ovan) imponerar PSSR och håller bildfrekvens och grafik på höga nivåer rakt igenom.

Vad kommer du att spela först på din PS5 Pro?