Sony har släppt PC-versionen av Spider-Man 2, men den väggklättrande superhjälten har inte fått ett varmt mottagande. I skrivande stund är 55 procent av alla recensioner på Steam positiva, vilket ger spelet omdömet "Blandade" på plattformen.

Många spelare rapporterar om allvarliga tekniska problem. Vissa upplever att spelet kraschar var tionde minut, medan andra beskriver saknade texturer, osynkroniserat ljud och extremt långa laddningstider, trots att de använder en NVMe-hårddisk. Flera spelare menar att spelet är ospelbart i nuläget.

Prestandaproblem vid lansering är inget nytt för PC-portar av tidigare Playstation-exklusiva titlar. Bland de mest kända fallen är The Last of Us Remastered. Tidigare spel som haft liknande problem fick dock stora uppdateringar kort efter lansering, vilket förbättrade prestandan, vilket lär även lär ske med Spider-man 2.

Spider-Man 2 går att köpa på Steam och Epic Games Store. Nyligen meddelade Sony att PSN-kontolänkning inte längre är ett krav för att spela, men den som väljer att koppla sitt konto kan få förmåner, såsom två extra dräkter i spelet.

Har du hunnit testa spelet? Upplever du samma problem?