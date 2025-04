Det talas ofta om Dead Internet Theory, som påstår att majoriteten av all internettrafik består av bottar och inte riktiga människor. Enligt säkerhetsbolaget Thales kan det mycket väl stämma nu. I en ny rapport framgår det att 51 procent av all internettrafik under 2024 utgjordes av bottar.

Enligt Thales beror uppgången på att AI-verktyg blivit betydligt mer tillgängliga och lättare att använda de senaste åren. 37 procent av trafiken bestod av bottar med skadliga syften, en ökning från 2023 då siffran låg på 32 procent.

Även om företag är de mest utsatta för olika bottattacker är det ändå nyttigt att vidta de sedvanliga säkerhetsrutinerna, som att inte återanvända lösenord och ignorera mejl från opålitliga avsändare.

Reseindustrin utsattes för flest bottattacker 2024, med 27 procent – en ökning med 8 procentenheter jämfört med 2023, följt av återförsäljare. När det gäller attacker som vill komma åt kontoinformation (ATO) var det, föga förvånande, finansiella tjänster som drabbades mest med 22 procent. Därefter följde telekomindustrin med 18 procent.