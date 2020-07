Neonskyltar, 3D-skrivare och kylande chassin kammar hem Kompletts skattjakt

Jag hade satsat på "Game Room Decor & Lightning" som kategori. Det är en stor trend för tillfället att streama, och då också "pimpa" sitt gamingrum med diverse ljuskällor, skyltar, figurer, tavlor etc med gaming tema. Tänker er att kunna ha en stor uppplyst "DOOM" neonskylt, en supermutant från Fallout, en lasergraverad AWP eller kanske en Yoshi lampa! Detta hade otvivelaktigt förhöjt vilket gamingrum som helst! Det finns få etablerade aktörer idag som under ett samlat varumärke erbjuder allt inom gamindekor. Oftast är man förpassad till diverse utländska sidor som Fiver, Alibaba, Etsy eller Amazon. Här skulle Komplett kunna ta ett samlat grepp på svenska marknaden och introducera ett antal roliga produkter under eget varumärke som exempelvis "Kmpl1 Gaming", "Gamers United", "Game & Fame" eller något liknande. – Havrefras_