Videotest: LG OLED C9 och B9 – nästan lika

LG:s OLED-modeller B9 och C9 är två utmärkta val för TV-apparater med OLED-teknik. Modell C9 är något dyrare än B9 och erbjuder främst högre ljusstyrka vid HDR, något bättre högtalare, något högre precision i färgåtergivningen när man använder reglagen samt mindre variationer mellan exemplaren. C9-modellen finns även i 77 tum utöver de 65 och 55 tum som B9-modellen finns i.

LG:s B9-modell kostar något mindre jämfört med C9-modellen, men erbjuder överlag samma nivå av bildkvalitet vilket gör den till ett lämpligare val ifall din budget är något begränsad. Båda modellerna erbjuder toppklassprestanda av bildkvalitet med OLED:s kännetecken om hög kontrast. OLED-panelen kan släcka ned till svart pixel för pixel på samma gång som pixeln bredvid lyser med maximal kraft.

LG ger också förhållandevis låg latens, cirka 13 millisekunder och kan drivas i 120 Hz via HDMI och 1080p eller 1440p-signal. Modellerna är också Nvidia G-Sync Compatible via HDMI VRR.

LG OLED B9 och C9 är modeller lanserade under 2019, där B9 dök upp senare i butikerna under sommaren 2019. Baserat på tidigare år kommer modellerna troligtvis vara aktuell i butiker även under merparten av 2020

► SweClockers tittar på LG:s 2020-modeller i CES Las Vegas

Detta är test i videoform Detta test är baserat på den video som finns länkad ovan. Omdöme och användning beskrivs i videon. Artikeln här fungerar mer som referens till det som nämns med uppgifter och länkar som är enklare att finna i en text på webben. Samt då basis för diskussionsforumet. TV-tester på SweClockers är ett experiment och ett försök att se intresset och framför allt: vad är det som ska testas? Det finns med en TV en bred och gränsöverskridande användningsområden. Där olika personer använder TV:n till olika saker. Ta gärna en titt på videon och diskutera i forumet vad du saknar eller inte saknar.

Videon är ca 9 minuter lång och tar upp följande: