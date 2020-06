HyperX och Ducky gör besök i SweClockers testlabb med en gemensam produkt när bolagen går ihop för ett samarbete. HyperX är mest kända för hörlursserien Cloud men har inte riktigt samma fäste när det gäller tangentbord. Det har däremot Ducky som är högt ansedda bland entusiaster.

Modellen som äntrar testlabbet bygger på Ducky One 2 Mini vars format motsvarar 60 procent av ett fullstort tangentbord. Det HyperX tillför i produkten är bolagets egna mekaniska brytare av den röda typen. Ytterligare egenskaper på menyn är Double-shot-tangenter, gott om finesser trots litet format och en avtagbar kabel. Häng med in i testlabbet för att se vad HyperX x Ducky One 2 Mini kan erbjuda.