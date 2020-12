Sponsrat innehåll: Testpilot SweClockers testpiloter är medlemmar som på egen hand testar nya produkter i datorvärlden. Denna testpilot arrangeras av SweClockers på uppdrag av Phanteks som betalar för publiceringen. Uppdragsgivaren har inget inflytande över innehållet och testpiloten är helt fri att dra egna slutsatser.

Inledning

Små chassin har exploderat i popularitet på senare år men det är sällan det blir helt perfekt på första försöket. Phanteks har försökt ta tillvara på den feedback de fått med chassit Phanteks Evolv Shift Air som en tidigare testpilot har testat. Då lyckades modellen inte kamma hem någon utmärkelse.

Den förbättrade och något mer finslipade modellen Phanteks Evolv Shift 2 kommer som tidigare i två utföranden, "Air", en luftflödesoptimerad modell samt en med paneler i härdat glas. Jag har mottagit den luftflödesoptimerade modellen i antracitgrått utförande.

Undertecknad har själv inte pillat på föregångaren så istället för att jämföra småskillnader tar jag och tittar på chassit med färska ögon. Med mig i bagaget har jag min förkärlek för små datorer och har även rätt nyligen testat NZXT H1 som är ett chassi i snarlik formfaktor.

I uppgifterna jag fått från tillverkaren är det tydligt att Phanteks har försökt förtydliga och underlätta ett smidigt och snyggt bygge. Jag är nyfiken på om de lyckats med instruktionerna och om Phanteks Evolv Shift 2 Air är ett chassi att rekommendera till nästa datorbygge, häng med!

Välkommen till SweClockers testpiloter! SweClockers testpiloter är recensioner av och för medlemmarna. Erfarna datorentusiaster från forumet får tillfälle att på egen hand provköra de senaste produkterna i datorvärlden. Trevlig läsning och glöm för all del inte att kommentera! Testpilot: David Kvist Användarnamn: @DavidtheDoom

Registrerad: 2012

Plats: Göteborg

Specialitet: Elektronik, komponenter och forumknep Davids datorkarriär tog raketfart när blev medlem på SweClockers. Han har hunnit bli moderator i forumet, rodda SpelClockers, servera kaffe på Dreamhack och även resa till Computex. Han är en av de ursprungliga testpiloterna och bistår dessutom redaktionen med recensioner av moderkorts. I Davids värld ska datorer helst vara små, tysta och utan blinkande lampor: "RGB är överskattat och ska gå att stänga av" lyder mantrat. Utöver datornörderiet och intresset för allsköns elektronik uppskattar han även ekonomi och konsumenträtt. Idag jobbar David professionellt som elektronikingenjör och designar passande nog PCI Express-enheter i M.2-format. Ni hittar honom i forumet och på SweClockers Discord, som han dessutom hjälper till att administrera. ► Läs mer om SweClockers testpiloter

Phanteks Evolv Shift 2 Air

En snabb titt på specifikationerna kan många gånger ge en indikation om vad som kan väntas av chassit och till vad det lämpar sig.

Egenskap Phanteks Evolv Shift 2 (Air) Typ Vertikal SFF Formfaktorer Mini ITX Dimensioner (B×H×D) 170 × 490 × 274 mm Volym 22,9 liter Vikt 6,8 kg Material Stålstomme,

Paneler i Aluminium

Plastpaneler med meshnät i nylon Lagringsplatser 1 st. 3.5"-enhet

2 st. 2.5" inkluderade, möjligt att köpa adapter för ytterligare 2 st. som placeras på 3.5"-platsen Radiatorstöd 120 mm AIO-kylare för CPU Maximal CPU-kylarhöjd 85 mm Nätaggregat Stöd för SFX och SFX-L Inkluderade komponenter PCI Express 3.0 Riser, inbyggd "DRGB"-kontroller Inkluderade fläktar 1 st. 140 mm, RGB för modellen med härdat glas Platser för expansionskort 2 st. (maximal bredd för grafikkort: 2,9 platser) Frontanslutningar 2 st. USB 3.2 Gen 1 Garanti 5 år Pris Rek. pris: 100 EUR (110 EUR för modellen med glaspaneler).

En bit som sticker ut är volymen. Personligen tycker jag att 23 liter med nöd och näppe kvalar sig in som ett SFF-chassi (eng. small form factor), men med ett fotavtryck på endast 17 × 28 cm kan datorn med lätthet placeras på skrivbordet. Jämförelsevis ligger NZXT H1 på 14 liter och populära Cooler Master NR200P kvalar in på cirka 20 liter.

En fläkt är inkluderad i chassit och totalt tre 120/140 mm-fläktar får plats. I Air-modellen sitter det en Phanteks SK140-fläkt, och den som trycker avtryckaren på ett chassi med härdat glas får istället en RGB-fläkt. Denna fläkt är kompatibel med den inbyggda DRGB-kontrollern som chassit är utrustad med men går även att anpassa till en ARGB-anslutning på moderkortet.

Jag har fått en extra matchande fläkt skickad till mig av tillverkaren som annars inte följer med chassit. För den som vill in med fler 2.5"-enheter är även detta något som kräver extra tillbehör, då den vagga som konverterar 3.5"-platsen till två 2.5"-enheter inte medföljer chassit.

Utsidan domineras av raka former och två bastanta aluminiumpaneler. Jag skulle beskriva enheten som en bastant monolit utan att vara en vagel i ögat. Jag misstänker att det minimalistiska formspråket tilltalar vissa men kan anses vara något tråkigt. För den som inte gillar antracitgrå, som med modellen jag har fått, finns chassit även i en version med svarta aluminiumpaneler.

Sidopanelerna på Air består av en plastram med ett filter i nylonplast. Kvalitetsupplevelsen är väl sådär på dessa, men att göra panelerna i aluminium och klä dessa med mesh lär väl bara göra mer ont i plånboken varför jag finner kompromissen rimlig.

Den främre och bakre panelen består av massiva aluminiumpaneler och känns riktigt bastanta. Dessa monteras med samma lösning som sidopanelerna, två skruvar i toppen och en plastram med plastpiggar som passas in i chassits stomme. Panelerna lär överleva men jag är aningen tveksam till hur bra plastrammen bakom aluminiumpanelerna kommer överleva om chassit välter eller demonteras många gånger.

Eventuella anslutningar görs uppe på chassit under en plastpanel, och kablarna kan behjälpligt dras ut genom bakpanelen. Det går dessutom att dra kablarna mellan stommen och bakpanelen och föra ut dem vid strömkabelanslutningen i nederkant. Jag hade gärna sett att även det omvända hade varit sant. Utrymme för kablar att klämma sig igenom vid strömanslutningen är begränsad, och antalet skärmanslutningar kommer således bli begränsade att ta den snygga vägen ut ur chassit.

Insidan

För att plocka av samtliga delar av chassit behöver du endast skruva ur två tumskruvar per panel, och dessa sitter under plastlocket i chassits toppdel. Sedan kan varje panel bara lyftas uppåt och utåt från chassit. Detta ger väldigt bra tillgång till insidan av chassit som vi ska titta på i detta stycket.

Phanteks Evolv Shift 2 Air har en tre-kammarkonstruktion om det nu går att uttrycka sig så. En sida av chassit huserar en kammare för moderkort. På motsatt sida monteras ett grafikkort med en riser-kabel och användare kan själv välja om fläktsidan ska vara riktad mot moderkortet eller chassits sidopanel. Något jag misstänker kan uppskattas med Nvidias nya kylare på dess Founders-kort.

Rejält långa grafikkort som upptar upp till 2,9 anslutningsplatser får plats i chassit, vilket öppnar upp för exempelvis de stora nya korten från Nvidias RTX 3000-serie som annars inte passar i mindre SFF-chassin.

I chassits nederkant kan ett nätaggregat i upp till SFX-L monteras. Grafikkortet sticker ner i denna kammare men det finns gott om utrymme. En AIO-kylare med radiatorstorlek om 120 mm och maximal tjocklek om 45 mm går att montera med ett SFX-nätaggregat. Phanteks rekommenderar radiatorer om 30 mm över den tjockare varianten.

För den som hellre använder sig av en luftkylare är det maximalt 85 mm som gäller, och det petar AMDs populära toppkylare, Wraith Prism, från listan av kompatibla kylare. Likt alla SFF-chassin får en intresserad datorbyggare ta en titt på listan över kompatibla komponenter och göra någon form av plan innan köp.

Eventuella 2.5"- och 3.5"-enhet(er) förpassas till chassits utsida tillsammans med en stor del av kabeldragningen mellan de två kammarna. Det finns även genomdragshål mellan moderkortskammaren och den nedre kammaren. Tillverkaren skickar vidare med en täckpanel som magnetiskt fästs över dessa kabelgenomdragningshål för att dölja 24-pinsanslutningen på moderkortet.

Jag tycker att kabeldragningen verkar riktigt lätt i Phanteks Evolv Shift 2 Air på pappret och vid första anblick. Men om det stämmer ska jag sätta på prov i nästa stycke där jag monterar in lite komponenter.

Att bygga i Phanteks Evolv Shift 2 Air

I chassit provmonterar jag ett system som består av:

AMD Ryzen 5 2600

Asus ROG Strix B350-I Gaming

KFA2 GeForce RTX 2070 Super EX Gamer

Corsair SF600

3,5"- och 2,5"-enheter

För att ge chassit bästa möjliga förutsättning följer jag instruktionerna i chassi-manualen även om jag troligtvis hade klurat ut ett smidigt sätt att installera komponenterna på även utan denna. Speciellt när små chassin kan vara något stökigare för en förstagångsbyggare.

Byggprocessen tog dryga 30 minuter och inkluderade både manualläsande och ett blodigt finger för att blidka chassigudarna. Egentligen är det väl inget som är enormt revolutionerande med chassit och egentligen tycker jag inte heller att så detaljerade instruktioner ska behövas.

Det var något steg som var förvirrande då jag fick mitt chassi med riser-kabeln monterad på ett sätt som inte matchade hur slutmonteringen skulle vara. Således var jag tvungen att ta loss den medföljande fläkten vilket inte angavs i instruktionsboken. Min rekommenderade monteringsföljd är istället:

Moderkort, primärminne och processor med eventuell kylare monteras samman externt och skruvas sedan in chassit. Kablar monteras i moderkort, även strömkablage. Nätaggregat utan kablage monteras i chassi. Riser och grafikkort monteras i chassi med strömkabel förmonterad i grafikkortet. Eventuella lagringsenheter monteras i chassit med kablar redan monterade då det var svårt att montera dessa kablar när enheterna väl var på plats. Slutligen dras kablarna externt på stommen och monteras in i nätaggregatet.

Det som skiljer sig i manualen mot mitt önskade tillvägagångssätt är att alla kablar ska dras när nätaggeregatet monterats som är det första delmomentet. Tyvärr är det mycket svårt att montera kablarna i lagringsenheterna och framförallt grafikkortet när komponenterna är på plats. Således vill jag montera kablarna i komponenterna och dra dessa till nätaggregatet istället för tvärt om som i manualen.

Med komponenterna väl på plats är det svårt att undvika se hur snyggt kablarna dras och hur väl komponenterna visas upp. Det som är svårt för mig att förstå är hur ormboet vid nätaggregatet ska hanteras i modellen med paneler i härdat glas.

Monteringen av grafikkortet är okej när det väl är på plats men monteringsprocessen uppfattas som rätt pillig. För att få in den sista tumskruven som sitter i underkant på moderkortet var jag tvungen att trycka direkt på grafikkortskylaren för att böja in ekipaget på plats. Större grafikkort går in med lätthet i Phanteks Evolv Shift 2 Air.

Att leva med Phanteks Evolv Shift 2 Air

Då modellen jag har mottagit har sidopaneler i plastnät tror jag inte det är någon som blir förvånad över att ljudnivån är starkt kopplad till vilka komponenter som monteras i chassit.

När det kommer till kabeldragningen finns det rent praktiskt tre "genomdragningskanaler" vid strömkontakten. Jag lyckas dra igenom en Displayport-kabel genom vardera hål samtidigt vilket egentligen räcker om det bara är två skärmar. Skulle det vara tre skärmar på agendan får tillbehören antingen vara trådlösa eller får en tunnare kabel användas.

Den medföljande fläkten gör jobbet och det är andra saker i datorn som låter mer vid last. Framförallt är det grafikkortet som drar iväg i denna maskinen och förbered dig på att eventuellt spoltjut (eng. coilwhine) går rätt ut i rummet.

Om inte annat så finns det nog inget jag direkt reagerar på som "kasst". Är användaren kortväxt kan det vara lite svårt att komma åt kontakterna överst på chassit men när grejerna är på plats är det väl inte svårare än om det är en lång användare som ska in under skrivbordet.

Kylningen tar en rätt naturlig väg genom chassit om en fläkt monteras i chassits bottendel. Det blir en "skorstenseffekt" där varmluften naturligt stiget genom chassit och ut i toppen. Denna egenskap har ingen nämnvärd effekt då sidopanelerna är helt vidöppna så när som på nätet. Denna fläktplats har troligen betydligt större effekt på modellen med glaspaneler.

Slutsats och sammanfattning

Phanteks Evolv Shift 2 Air bygger på en beprövad ritning och bygger vidare efter användarfeedback, knappast revolution utan en revision. Eller hur var det nu uttrycket gick?

Med det sagt tror jag att det förhållandevis lättbyggda innandömet och det estetiskt formade yttre kan vara en god inkörsport för användare nya till SFF-världen. Det är då mindre troligt att chassit kan fånga gunsten hos de som tycker allt över tio liter är för stort.

Det är inte riktigt dit modellen riktar sig och jag tycker att Phanteks har lyckats göra en riktigt bra avvägning mellan materialval, finish och design för chassit. Det rekommenderade priset placerar enheten i ett prisomfång bland andra populära SFF-chassin. En genomtänkt strategi av Phanteks då den vertikala formen tidigare inte har varit så välpolerad i denna prisklassen som Phanteks Evolv Shift 2 Air befinner sig i.

Phanteks Evolv Shift 2 Air är en modell som lämnar ett positivt intryck, om något så tror jag att modellen med härdat glas kan vara ännu roligare just på grund av glasets ljuddämpande egenskaper. Detta kommer från någon som inte är nämnvärt förtjust i glaspaneler i datorer. Jag tror dessutom att en modell med sidopaneler i perforerad aluminium hade varit riktigt snyggt men prislappen hade nog inte lockat.

Phanteks Evolv Shift 2 Air prickar allt i ett SFF-chassi som jag eftertraktar, undantaget storleken, och förtjänar en guldutmärkelse.

Fördelar

Mycket god komponentkompatibilitet

Kabeldragning går som en dröm

Lågt fotavtryck på skrivbordet

Massiva aluminiumpaneler ger gott kvalitétsintryck ...

Nackdelar

... som dras ned något av monteringsdetaljer i plast

Obefintlig ljuddämpning, ljudnivån kraftigt kopplad till monterade komponenter

Något stor för att vara SFF

Lanseringen äger rum den 3 december 2020. Rekommenderat pris är 100 Euro vilket kan översättas till cirka 1 200 kronor.