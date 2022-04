Lanseringarna av nya NAS-enheter tycks aldrig avta och idag har jag fått möjligheten att testa en ny Qnap-variant med fyra hårddiskplatser: Qnap TS-464. På pappret ser detta ut som en kompetent NAS med en Intel Celeron N5105 processor, 4 GB DDR4-minne och stöd för både vanliga hårddiskar och två NVM Express-enheter. Häng med när jag tittar närmare på om produkten lever upp till specifikationerna!

Testpilot: Björn Endre Användarnamn : @Björn Endre

Sponsrat innehåll: Testpilot SweClockers testpiloter är medlemmar som på egen hand testar nya produkter i datorvärlden. Denna testpilot arrangeras av SweClockers på uppdrag av Qnap som betalar för publiceringen. Uppdragsgivaren har inget inflytande över innehållet och testpiloten är helt fri att dra egna slutsatser.

Qnap TS-464

Qnap gör tyvärr allt för att förvirra oss testare med modellnamnen och det finns olika typer av TS-464. Qnap TS-464U är till exempel en rackmonterad NAS medan Qnap TS-464T4 är en NAS med stöd för Thunderbolt 4. Den NAS-enheten som jag testar heter helt enkelt Qnap TS-464 och är företagets senaste modell i "prosumer"-segmentet – med andra ord en produkt för den mer avancerade användaren och de mindre företagen.

Egenskap Värde Processor Intel Celeron N5105

4 kärnor, 4 trådar, turbofrekvens upp till 2,9 GHz

Integrerad grafik Hårdvaruacceleration Yes Minne 4 GB DDR4, SO-DIMM DDR4 (1 × 4 GB)

Stöd för 16 GB (2 × 8 GB) Flash 4 GB inbyggt Antal platser för lagringsenheter 4 × 3,5-tumsenheter, SATA 6 Gbps

2,5- och 3,5-tumsenheter kan monteras

2× M.2 2280 över PCI Express 3.0 Ethernet 2× 2,5 Gbps Expansionsplatser 1× PCI Express 3.0 x2 USB-anslutningar 2× USB 2.0

2× USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-A HDMI 1× HDMI 2.0 LED Ström/status, nätverk, USB, HDD 1-4 Knapp Ström, USB-kopiering, systemomstart Storlek (H × B × D) 168 × 170 × 226 mm Nätdel 90 W, externt Fläkt 1× 120 mm Bästa pris Oklart. 10 procent mer än TS-453D

Qnap TS-464 är en uppdatering av TS-453D, också den riktad mot avancerade användare, både hemma och i mindre företag. Under skalet hos nykomlingen finns en bättre processor i form av Intels nya Celeron N5105, vilket är en modell med fyra kärnor som kan nå upp till 2,9 GHz. Processorn ger vidare stöd för PCI Express 3.0 istället för PCI Express 2.0 x2 hos TS-453D, vilket innebär dubblerad bandbredd – 2 GB/s istället för 1 GB/s.

Två M.2-platser för lagringsenheter är nu inbyggda och NVME-enheter som installerats kan använda som cache-agring, tillsammans med hårddiskar alternativt som en helt egen volym. Bandbredden för dessa är dock begränsad till 1 000 MB/s så det finns ingen anledning att sätta i snabbare diskar.

På minnesfronten finns det två platser för SO-DIMM-moduler enligt DDR4 2 667 MHz, och NAS-enheten jag testar kommer med 4 GB. Du kan maximalt sätta in två 8 GB-moduler och få 16 GB med minne – bra om du vill virtualisera mycket.

Enheten är vidare uppdaterad med två snabbare USB 3.2 Gen 2-anslutningar som lovar upp till 10 Gbps. En av dessa sitter på framsidan för att erbjuda snabbare kopiering från ett anslutet USB-minne.

Qnap var tidiga med att erbjuda snabbare nätverk och det fortsätter hos TS-464. Enheten kommer med två 2,5 Gbps-anslutningar. Vill du ha snabbare finns det stöd för att installera PCI Express-kort med snabbare anslutningar.

Närmare titt

Qnap TS-464 vinner inga priser för utseendet. Jag är inte helt såld i den guldfärgade fronten, som dessutom är enormt reflekterande, vilket gjorde fotograferandet till en utmaning. Den är väldigt plastig, vilket inte direkt ökar premiumkänslan.

På framsidan hittar du en på/av-knapp, ett antal LED-indikatorer, en USB-anslutning samt en knapp som startar kopiering från ett anslutet USB-minne. För att kunna komma åt hårddiskarna måste fronten tas bort.

På baksidan finns resterande tre USB-anslutningar, en HDMI 2.0-anslutning samt de två 2,5 Gbps Ethernet-portarna. Längst upp kan du även ana var PCI Express-expansionskortet tar plats.

För att komma åt slädarna för hårddiskar, samt platserna för primärminne och och NVM Express-lagring måste den plastiga luckan på fronten plockas bort. Det görs genom att lossa en en spärr och skjuta luckan åt sidan. Jag får erkänna det tog mig några minuter att förstå hur det gick till. Slädarna har plats för både 3,5- och 2,5-tumsvarianter, där de mindre kräver skurvar, medan de större kan sättas fast direkt i hållarna.

NVM Express-lagringen monteras istället direkt på moderkortet och kräver att du vänder på NAS-enheten för att komma åt. Det är även här som SO-DIMM-platserna för primärminnet finns.

PNY var vänliga nog att bistå SweClockers med några NVME-enheter för detta test. De skickade ett antal XLR8 Gaming CS3140 SSD-enheter. Detta är supersnabba PCI Éxpress 4.0-varianter, som egentligen är total overkill i denna NAS.

Installationen är enkel och jag älskar att du slipper de pyttesmå skruvarna som är vanliga för att fästa NVM Express-enheter. Istället används två plastarmar som låser fast dem. Enligt manualen ska TS-464 komma med några värmespridare att sätta på diskarna, men de saknas tyvärr med testexemplaret. Jag noterar dock inga värmeproblem under mitt testande.

Mjukvara

Precis som konkurrenten Synology har Qnap under flera år nu skapat en riktigt bra mjukvara för sina NAS-enheter. Medan Synology satsar på att få sin mjukvara att kännas som ett mer datorbaserat operativsystem, sneglar Qnap kanske snarer åt Ipad OS-hållet med stora ikoner.

Företaget har flera operativsystem men de som är intressanta för TS-464 är QTS och QuTS Hero. Det sistnämnda är ett nytt ZFS-baserat operativsystem med hög prestanda och större tillförlitlighet. Det ska gå att installera på alla nyare Qnap-enheter, men det ser inte ut som att Qnap ännu fixat en uppdatering till TS-464.

Qnap bygger in mycket funktionalitet direkt i QTS, medan annan funktionalitet läggs till via applikationer. Jag tycker det är en bra balans mellan att ha mer generell funktionalitet, som användarhantering och liknande direkt installerat, och sedan låta användaren bestämma vad mer som ska installeras.

Jag räknar till 118 applikationer i Qnap Store, där i stort sett alla är gratis. Det finns flest program i kategorierna säkerhetskopiering, utveckling och underhållning, vilket kanske inte är så förvånande. Qnap erbjuder också flera appar för kameraövervakning.

Något jag gillar skarpt hos de Synology-NAS-enheter jag testat är deras stöd för att bygga upp ett eget Office-liknande system via applikationen Synology Office, komplett med textredigerare, kalkylprogram och presentationsprogram. Det närmaste jämförbara hos Qnap är deras Notestation 3, som låter dig skriva enklare dokument.

Generellt tycker jag att Qnap nu ligger lite efter Synology sett till utbudet av applikationer. Det räcker säkert för en majoritet av användarna, men jag tycker att det kunde vara lite bättre. Det känns som Qnap inte har fokuserat riktigt på att se över vad som erbjuds och det spretar ganska mycket, vilket gör det svårare att få en bra översikt över vad som erbjuds.

Qnap TS-464 kommer också med en HDMI-anslutning vilket innebär att du kan ansluta den till en skärm och använda Hybrid Deskstation för att köra applikationer som stöds. Naturligtvis handlar det främst om program för musik och video, och två webbläsare medföljer – Chrome och Firefox – för att ge möjlighet att strömma media via webben. Personligen har jag ingen nytta av att ansluta en NAS till en TV men jag kan tänka mig det kan vara användbart för vissa.

För att styra Hybrid Deskstation rekommenderas att du installera appen Qremote på din telefon. Då kan du styra allt på skärmen eller TV:n via din telefon. Jag tycker det fungerar riktigt bra, eftersom du kan växla mellan olika inmatningssätt.

I övrigt har jag inget direkt att anmärka på. Jag behövde uppdatera Chrome först från version 98 till version 100, trots att Qnap påstod att version 100 var installerad – men det gick snabbt och smidigt. Jag testade faktiskt att strömma via Viaplay och var positivt överraskad att det gick bra, trots att det är en Linux-baserad Chrome-version som användes.

Prestanda

Utöver de två PNY XLR8 Gaming CS3140 SSD-enhetern, installerar jag fyra Western Digital WD40EFZX-diskar i TS-464. Jag skapar två separata diskpooler, en med hårddiskarna och en med NVME-enheterna, och skapar en volym i varje. De fyra hårddiskarna sätts i RAID 5, medan de två NVME-diskarna sätts till RAID 1.

Jag ansluter NAS-enheten via en D-Link DMS-106XT, som är en switch med en 10 Gbps-port och fem 2,5 Gbps-portar till min dator, som har ett 10 Gbps-kort. Sedan kör jag NAS Tester för att mäta maximal prestanda.

RAID 5 med WD-hårddiskar RAID 1 med NVME Läsa från NAS 291 MB/s 292 MB/s Skriva till NAS 138 MB/s 139 MB/s

Resultatet för de vanliga hårddiskarna är som väntat. Att skriva till RAID kommer aldrig gå snabbare än för en disk, eftersom du måste skriva datan på flera diskar samtidigt. Däremot kommer du få mycket bättre hastighet när du läser, då du kan läsa från flera diskar samtidigt. När jag läser data blir 2,5 Gbps-nätverksporten den begränsade faktorn.

Det som förvånar mig är att jag inte får bättre prestanda med NVM Express-enheter. Jag trippelkollar att jag skapat de delade mapparna på rätt volym, och så vitt jag kan se testas rätt lagringspool och volym.

Det interna prestandatestet mäter bara läsprestanda på varje enskild disk och där ser det ut som väntat, men jag är osäker varför jag inte får ut bättre skrivprestanda för de två NVM Eexpress-enheterna.

Qnap gör det möjligt att kombinera NVME- och vanliga SATA-enheter i en volym. Operativsystemet väljer sedan att lagra filerna baserat på filtyp och hur ofta du hämtar filerna. Tyvärr finns det inget enkelt sätt att testa vad det innebär för prestanda, men jag tycker det är positivt att funktionen finns.

Slutsats

Qnap har ännu en gång levererat en riktigt trevlig NAS-enhet för de lite mer avancerade användarna. Även om det på ytan inte ser ut som det är en så stor uppdatering, sitter sitter det en hel del med nya godsaker i TS-464 som gör den väl värd ett köp.

Den nya processorn är i sig snabb, men öppnar även upp för mer bandbredd till PCI Express-kort som du kan sätta in. De två NVME-platserna har visserligen lägre bandbredd än om du sätter in dem via ett sådant instickskort, men det spelar ingen roll då det finns gott om bandbredd ändå. Jag gillar hur du kan använda dessa NVM Express-enheter på flera olika sätt – inte bara som cache-stöd.

Ni som läst mina tidigare tester av olika NAS-enheter vet att jag vill ha snabbare nätverksportar och Qnap levererar definitivt på den punkten med sina två 2,5 Gbps-portar. Som mina tester visar är det fullt möjligt att använda den extra bandbredden när du läser data från NAS, även med vanliga hårddiskar.

Ska jag gnälla något så är det att jag tycker Qnap bör jobba lite på utbudet av applikationer. Det är inte dåligt och jag tror det duger för majoriteten av alla användare, men i jämförelse med konkurrenten som börjar på "S" känner jag att det inte är riktigt lika bra. Jag saknar till exempel möjligheten att ha min egen lilla Office-klon i hemmet eller företaget.

Jag är inte heller helt övertygad av att sätta en HDMI-anslutning på en sådan här NAS-enhet. Det känns som Qnap inte lägger ned mycket energi längre på Hybrid Deskstation vilket minskar dess användningsområde.

När det gäller pris kan jag tyvärr inte säga mycket än när jag skriver detta. Qnap TS-464 har inte dykt upp på Prisjakt och visas inte ens på deras webbplats. På grund av komponentbristen och att allt just verkar bli dyrare, har Qnap nämnt att den kan komma att bli åtminstone 10 procent dyrare än föregångaren Qnap TS-453D, som i dagsläget har ordinarie pris runt 6 000 kronor hos många återförsäljare.

Qnap TS-464 är ytterligare en i raden av kompetenta NAS-enheter för den mer avancerade användaren. Med uppdaterad hårdvara och nya funktioner är den väl värd en köprekommendation.

Fördelar

Utmärkt prestanda

Funktionsrik

Lätt att installera

Funktionalitet som utökas med applikationer

Platser för två NVM Express-enheter

NVM Express-enheter kan användas till både cache och lagring

Två 2,5 Gbps Ethernet-portar

Två USB 3.2 Gen 2-anslutningar

Möjligt att utöka via PCI Express-kort

Nackdelar