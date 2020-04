Veckans fråga: Vad har ditt tangentbord för typ av brytare?

Att köpa ett nytt tangentbord är inte lika enkelt som för 20 år sedan. Nu för tiden ska man ta ställning till vilken typ av brytare som sitter under tangenterna, där dessa kan utgöras av allt ifrån en myriad olika mekaniska varianter till laptop-liknande scissor switch-brytare.

För denna veckans fråga undrar vi därför vilken typ av brytare som sitter i just ditt primära tangentbord. Det vore även roligt att höra varför ni valde just denna typ av brytare och vilket tangentbord ni använder, så dyk gärna in i kommentarstråden och dela med er!