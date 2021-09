En onsdag eftermiddag plingar det till i telefonen från hemautomatiseringen. Temperaturen i frysen har gått utanför sina tröskelvärden och visade just nu för hög temperatur. Vanligt förekommande när dörren inte går igen riktigt. Tyvärr var inte så fallet för mig den här gången. Efter ett samtal och felsökning med en tekniker inom kyl och frys på ett större företag kunde vi under torsdagen döma ut frysen.

Valet av de nya vitvarorna blev Samsungs dyrare modeller, RR39M7565WW och RZ32M7535WW, med displayer och Wifi-uppkoppling. Förutom att de rent tekniskt har bland de största volymerna inuti skåpen är de även estetiskt tilltalande enligt mig. Nyfiken vad dagens teknik innebär med uppkopplade vitvaror hade jag vissa förväntningar och förhoppningar på mina nyinköpta produkter.

I ett udda val av uppkoppling väljer Samsung att en Wifi-adapter med modellnamn HD2018GH måste köpas till vitvaran. Med en prislapp på 499 kronor styck, tillkommer en kostnad på totalt 998 kronor för att få en uppkopplad upplevelse av kyl och frys. Adaptern installeras i toppen av dörren efter du vikt upp USB-uttaget som döljer sig under plastlocket.

Vad får du för pengarna?

Vid det här laget har jag hållit på med hemautomatisering i tolv år. I dagens hemautomatisering förväntar jag mig att en produkt i toppsegmentet levererar det där lilla extra. Men redan vid installationen av mina "smarta skåp" stöter jag på problem.

► SweClockers guide till det smarta hemmet – vi börjar med Smartthings

I Samsung Smartthings har företaget inte ens frys som ett alternativ bland produkter att koppla upp. Efter lite lekande mellan menyvalen kan jag dock lägga till min frys på två sätt. Antingen genom att ange att det är en kyl, då "Kylskåp" ligger upplagda som färdigt menyval, eller som en ansluten "Smart Home Adapter". Då jag får en lång lista med modellnummer på kompatibla kyl- och frys-vitvaror. Min frys finns med på listan och går att lägga till i appen.

Automatisering och flödeshanteringen

Är det något jag gillade vid min första artikel om Samsung Smartthings var det den simpla dashboarden med lagom mycket funktionalitet i produkterna. Den här gången får jag äta upp det jag tidigare rosat, då jag anser att Samsung misslyckats totalt med sina smarta funktioner.

Det enda du kan ställa in via automatiseringen och flödeshantering är om du vill sätta upp en larmhantering kring temperaturen i skåpet. Ett problem med det här är att du bara kan larma på temperaturer mellan 1 till 7 grader i kyl samt mellan minus 13 och minus 18 grader i frysen. Enligt mig är det här alldeles för snäva gränsvärden, som kommer kunna uppnås om en dörr hålls öppen under tiden det packas in en storhandling till familjen. Det här kommer innebära många falsklarm, eftersom du inte har möjlighet att lägga till någon fördröjning på larmhanteringen. Valet finns, men är ej valbart.

Det finns också övervakning på om dörren står öppen, med funktionalitet att själva kylen piper efter 60 sekunder. När dörren piper skickas även en notis till applikationen om att den står öppen. Problemet här är också att det inte går att fördröja larmhanteringen. Faktum är att det inte går att ställa in någonting alls. Det är en statisk funktion som inte går att göra några anpassningar till. Det går heller inte trigga andra automatiseringar eller flöden från ett larm, vilket gör funktionaliteten extremt begränsad.

Utöver det ovan nämnda finns ingen annan funktionalitet att tillgå, utom att kunna ställa in temperaturen inuti respektive skåp – vilket du gör via displayen första gången enheten startas och sedan aldrig rör igen?

Så för nästan 1 000 kronor, får du möjligheten att styra och övervaka temperatur samt ta emot avisering om dörren lämnas öppen för länge. Varken mer eller mindre.

Med motsvarande produkter från tredje part, skulle du kunna montera magnetsensor på insidan av dörren och få samma funktionalitet. Då hade du fått möjligheter att bygga automatiseringar eller scenarion som triggas vid händelse, för en bråkdel av kostnaden.

Hade jag högre förväntningar? Absolut.

Skulle jag rekommendera Wifi-adaptern till någon? Ytterst tveksamt. Den tillför minimal funktionalitet och är om du frågar mig, inte värd sitt pris.

Har du "smart" kyl och frys eller byggt din egen hemautomation med sensorer från tredje part?