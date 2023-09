Bra speltillbehör finns det gott om nu för tiden. Möss och tangentbord, headset och skärmar laddade med den senaste tekniken, som ska ge spelintresserade oavsett nivå övertaget på det virtuella slagfältet, racingbanan eller fotbollsplanen. Dagens datorspelare som vill använda tillbehören tvingas dock stå ut med "bieffekter" i form av en design som passar bättre i ett tonårsrum än ett vanligt vardagsrum eller hemmakontor.

Sponsras av Philips Evnia Denna artikel produceras i betalt samarbete med Philips Evnia. Tack vare sponsorskap och samarbeten kan SweClockers fortsätta erbjuda högkvalitativt innehåll utan kostnad för dig som läsare.

För spelare som vuxit upp

Som tur är finns det tillverkare som förstår att många seriösa spelare vuxit upp och att alla som älskar spel inte nödvändigtvis identifierar sig med den stereotypa "gamern" eller vill ha blinkande tillbehör.

Det är alltså här Philips nya skärmar i Evnia-serien kommer in i bilden. De ska ge dig massor av påkostade funktioner som passar alla som gillar dator- och TV-spel, men samtidigt föredrar en skärm med ett stilrent yttre. För att uppfylla visionen om att leverera innovativa spelskärmar drar tillverkaren givetvis nytta av sin gedigna erfarenhet inom skärm- och TV-området.

– Evnia är ett stort kliv framåt för både Philips och gamingmonitorer. Med Evnia har vi börjat om från början, och sedan låtit våra bästa designers på Philips skapa något helt nytt, säger Peter Nordstrand, Nordic Sales Manager B2C på MMD IT Display.

Evnia vänder sig till alla oavsett kön, ålder eller intressenivå, och Philips uppger att de vill skapa en modern men samtidigt lekfull stämning i gamingsfären.

– Evnia kombinerar alltså riktigt bra prestanda med en vassare, mer stilren design. Med Evnia kan vi erbjuda alla gamers monitorer som passar just deras stil och smak utan att offra en droppe kvalitet eller prestanda, säger Peter Nordstrand.

Många Evnia-modeller i utbudet

För att nå ut till så många spelare som möjligt erbjuder Evnia-serien en mängd olika modeller. I sortimentet finns allt från en läcker 42-tummare med 4K-upplösning baserad på OLED-teknik, till mer lättplacerade 25-tummare med LCD-paneler och överkomligare prislapp.

Men allra mest intressant är nog den svängda QD-OLED-skärmen 34M2C8600/00 med WQHD-upplösning och Ambiglow. Det sistnämnda är Philips ljusteknik, som belyser området bakom skärmen för att förhöja spelupplevelsen. Du kan läsa mer om den nedan.

Oavsett storlek, teknik och pris bygger samtliga skärmar på Philips grundtanke om att Evnia ska leverera avskalade, moderna produkter laddade med kraftfull prestanda.

Philips Evnia 25M2N5200P/00

Vi börjar med att titta närmare på Evnia 25M2N5200P/00. Den stilrena 25-tummaren är en IPS-skärm med full HD-upplösning (1 920 × 1 080 pixlar) laddad med Philips så kallade SmartContrast-teknik. SmartContrast kan analysera innehållet på skärmen och justera bilden därefter. Såväl färger som bakgrundsljusets intensitet ändras för att uppnå en hög dynamisk kontrast.

Skärmen har även stöd för AMD FreeSync Premium, som ska garantera en spelupplevelse utan hack eller så kallad screen tearing, vilket kan uppstå om skärmens uppdateringsfrekvens inte synkroniserar med grafikkortets framerate (antalet bilder per sekund). Givetvis behöver du ett kompatibelt grafikkort för att tekniken ska fungera.

Fantastisk uppdateringsfrekvens

Skärmens maximala uppdateringsfrekvens ligger på 280 hertz och responstiden på låga 0,5 millisekunder (MPRT, Moving Picture Response Time). Betraktningsvinkeln på 178/178 grader gör att bildkvaliteten bibehålls även om du tittar på skärmen från sidan. Det breda ”synfältet” möjliggörs bland annat av skärmens IPS-panel, som till skillnad från traditionella TN-paneler även levererar mer naturtrogna färger och bättre kontrast.

Evnia 25M2N5200P/00 har stöd för HDR10 och Philips SmartImage HDR-teknik, som låter dig optimera bilden efter vad du gör för stunden. Det finns bland annat förinställda lägen för spel, film, foto eller "vanlig" datoranvändning.

Funktionerna som ska ge dig övertag i spel

I skärmens menyer hittar vi även inställningar som ska ge dig övertaget i vissa spel genom att ge dig fler detaljer i mörka scener, och en "crosshair"-funktion som placerar ett hårkors på skärmen för att öka möjligheten att sikta rätt när du spelar. Siktet kan ändra färg automatiskt under tiden du spelar baserat på bakgrunden, vilket gör att det alltid syns så bra som möjligt.

Du som har för vana att sitta många timmar vid datorn, framför allt när mörkret faller, kan aktivera det så kallade LowBlue-läget som ska minska ögontrötthet genom att reducera skärmens "blåljus".

Smart stativ

Skärmens avskalade stativ är justerbart och låter dig vrida skärmen åt sidorna, vinkla den framåt eller bakåt samt höja och sänka den. Sist men inte minst kan vi berätta att skärmen dessutom har en inbyggd USB-hubb som gör att du kan ansluta dina tillbehör direkt till skärmen istället för till datorn. Detta är särskilt smidigt för dig som brukar ansluta en bärbar dator, men underlättar också om du har en stationär dator som är svåråtkomlig.

► Läs mer om Philips Evnia 25M2N5200P/00 här.

Philips Evnia 25M2N3200/00

Precis som föregående skärm är Philips Evnia 25M2N3200W en 25-tummare med full HD-upplösning på 1 920 × 1 080 pixlar. Till det yttre är modellerna i stort sett identiska, men både insidan och prislappen skiljer sig åt.

Under skalet på denna skärm hittar vi en VA-panel och till skillnad från föregående skärm saknas stöd för AMD FreeSync. Dessutom ligger den maximala uppdateringsfrekvensen på 240 hertz och ljusstyrkan på 300 candela per kvadratmeter, jämfört med 280 hertz och 400 candela per kvadratmeter i 5200-modellen ovan. Skärmen saknar också USB-hubb.

Tilltalande prislapp

Trots de något lägre specifikationerna bör Evnia 25M2N3200W fungera utmärkt som spelskärm för många användare, särskilt med tanke på att priset dessutom sänkts med en dryg tusenlapp i jämförelse med 25M2N5200P. Skärmens övriga specifikationer och funktioner är i stort sett identiska med den dyrare Freesync-modellen. Mer information om båda skärmarnas specifikationer finns i tabellen.

► Läs mer om Philips Evnia 25M2N3200W/00 här.

Philips Evnia 34M2C8600/00

Nu är det dags att titta närmare på Evnia 34M2C8600/00, en välvd, ultrabred 34-tummare med en splitterny QD-OLED-panel. Tillverkarens nya teknik levererar bland annat ökad ljusstyrka och intensivare färger jämfört med traditionella OLED-skärmar, samtidigt som den unika "OLED-svärtan" bibehålls.

Ambiglow förhöjer upplevelsen

Som du säkert redan förstått tillhör 34M2C8600/00 det absoluta premiumsegmentet i Evnia-serien. Ytterligare ett tecken på det är den fyrsidiga Philips Ambiglow på baksidan, skärmarnas motsvarighet till Ambilight som vi ser i många TV-apparater från Philips. Ambiglow är verkligen imponerande och sprider ljus bakom skärmen för en mer behaglig tittarupplevelse.

Skärmens processor analyserar kontinuerligt den visade bilden och anpassar ljusets färg och ljusstyrka därefter. För den som vill minska ögonbelastningen ytterligare finns möjligheten att aktivera tillverkarens LowBlue-läge, som finns i alla Evnia-skärmar.

Breda bilder med skyhögt kontrastförhållande

Denna skärm har en upplösning på 3 440 × 1 440 pixlar (WQHD), vilket ger en punkttäthet på cirka 109,7 punkter per tum och ett bildförhållande på 21:9. Kontrastförhållandet är 1 000 000:1.

Skärmen är certifierad enligt VESA DisplayHDR True Black 400, som ska ge djupare svärta jämfört med konventionella bildskärmar. I menyerna finns HDR-lägen som är förinställda och optimerade för bland annat spel, film och foto.

Betraktningsvinkeln är 178/178 grader och den ultrabreda skärmen stöder AMD FreeSync Premium Pro, vilket säkerställer en spelupplevelse utan ryckigheter.

Självklart finns det spelmenyer som ger tillgång till olika specialfunktioner. Här hittar vi exempelvis ett FPS-läge för "förstapersonsskjutare" som lyser upp mörka partier i bilden, vilket gör det lättare att upptäcka fiender som lurar i skuggorna. Det finns också ett racing-läge och ett läge optimerat för RTS-spel (realtidsstrategi). För den som vill skräddarsy sina inställningar finns två sparfiler, kallade Gamer 1 och Gamer 2.

Inbyggd KVM-switch en trevlig bonus

Skärmen har även en inbyggd KVM-switch och USB-hubb som låter dig styra två olika enheter med din mus och ditt tangentbord. Skärmen kan även visa innehåll från två källor samtidigt, antingen intill varandra eller genom att lägga material från en av enheterna över den fullstora bilden. Du som inte alltid orkar plocka fram ditt spelheadset kan använda de inbyggda högtalarna och dra nytta av DTS Sound-stödet som ska leverera en virtuell surroundupplevelse.

Som de flesta vet brukar det som smakar också kosta, och den här Evnia-skärmen är inget undantag. Cirka 14 500–16 000 kronor får du räkna med att betala om dyrgripen ska bli din, så börja spara.

► Läs mer om Philips Evnia 34M2C8600/00 här.

► Testpilot: Philips Evnia 34M2C8600

Philips Evnia 34M1C5500VA/00

Du som är intresserad av en välvd skärm av mer traditionellt snitt bör titta närmare på Evnia 34M1C5500VA. Som namnet antyder handlar det om en 34-tummare med VA-panel och något mer blygsamma specifikationer jämfört med QD-OLED-modellen 34M2C8600. VA-panelen har dock samma upplösning, 3 440 × 1 440 pixlar (WQHD), och betraktningsvinklar, 178/178 grader, som sitt QD-OLED-syskon. Den stöder även visning från två bildkällor samtidigt.

Mycket skärm för pengarna

Men här tar likheterna slut. Detta är något de flesta troligtvis kan acceptera, särskilt med tanke på att priset för VA-modellen ligger strax under 6 000 kronor. Evnia 34M1C5500VA har stöd för AMD FreeSync Premium och uppdateringsfrekvensen för denna stora skärm är upp till 165 hertz. Svarstiden uppges till en millisekund enligt MPRT.

Självklart finns de mjukvarulösningar som är standard i andra Evnia-skärmar även här. Det inkluderar Philips olika SmartImage-lägen som är optimerade för spel, film och foto, samt det så kallade LowBlue-läget för att minska ögontrötthet. Skärmen kan både vridas, lutas och höjdjusteras.

► Läs mer om Philips Evnia 34M1C5500VA/00 här.

Philips Evnia 27M1N5500ZA/00

Vi fortsätter med en annan skärm i Evnia 5000-serien. Modellen 27M1N5500ZA är en 27-tummare med QHD-upplösning, det vill säga 2 560 × 1 440 pixlar. Denna QHD-upplösning ger en punkttäthet på 108,8 pixlar per tum, vilket är jämförbart med de ultrabreda Evnia-skärmarnas 109,7 punkter per tum.

Stöd för både FreeSync och G-Sync

Skärmen stödjer både AMD FreeSync Premium och Nvidia G-Sync. De senare säkerställer en jämn grafikupplevelse genom att synkronisera skärmens uppdateringsfrekvens med grafikkortets utmatning. De flesta av skärmarna vi tidigare tittat på stödjer endast AMD:s teknik, men med Evnia 27M1N5500ZA kan även Nvidia-användare med kompatibla grafikkort uppleva optimalt grafikflyt.

Bredare färgomfång tack vare Nano IPS

Denna skärm använder en Nano IPS-panel, som är en uppgraderad version av den traditionella IPS-tekniken. Enligt tillverkaren levererar Evnia 27M1N5500ZA exakt färgåtergivning med breda betraktningsvinklar och ett utökat färgomfång. Skärmen stöder till exempel 98 procent av DCI-P3-färgstandarden. Angående uppdateringsfrekvens och responstid, två kritiska faktorer för spelare, ligger den förstnämnda på 170 hertz och den sistnämnda på en millisekund MPRT.

Som du säkert förstår vid det här laget delar 27M1N5500ZA många mjukvarufunktioner med de andra Evnia-skärmarna. Det innebär att vi även här hittar funktioner som Philips SmartImage-lägen och tillverkarens LowBlue-funktion.

Skärmfot med kabelhantering

Precis som den ultrabreda 34M1C5500VA i samma serie har 27-tummaren inbyggda stereohögtalare och stativet som tillverkaren kallar för SmartErgoBase. Tack vare det sistnämnda kan skärmen justeras i alla riktningar. Det hjälper även till med kabelhanteringen – en trevlig men ofta bortglömd funktion i skärmsammanhang.

► Läs mer om Philips Evnia 27M1N5500ZA/00 här.

Philips Evnia 27M1N3200ZA/00

"Din perfekta spelpartner" och "den perfekta allroundskärmen", så beskriver Philips den nya Evnia 27M1N3200ZA/00. Den slanka 27-tummaren har en svarstid på en millisekund (MPRT), uppdateringsfrekvensen är 165 hertz och upplösningen är 1 920 × 1 080 pixlar.

Precis som flera andra skärmar i serien finns stöd för AMD FreeSync Premium, vilket synkroniserar uppdateringsfrekvensen med grafikkortets utmatning för att minimera så kallad screen tearing. Skärmen har en traditionell IPS-panel med betraktningsvinklar på 178/178 grader.

Givetvis hittar vi Philips specialmenyer och inställningar för olika typer av spel även här. Vi känner även igen funktioner som SmartContrast och möjligheten att begränsa så kallat blåljus. Det sistnämnda ska motverka ögontrötthet och den förstnämnda tekniken kan optimera den dynamiska kontrasten genom att analysera det du ser på skärmen och justerar färger samt bakgrundsljus därefter.

Skärmen har även stöd för Philips Ultra Wide-Color-teknik för att maximera färgomfånget, integrerade stereohögtalare och det så kallade SmartErgoBase-stativet som låter dig justera skärmen så att den passar just dig. Priset? Strax under 3 000 kronor. Det kan vara ett bra och prisvärt första steg in i gamingskärmarnas fascinerande värld.

► Läs mer om Philips Evnia 27M1N3200ZA/00 här.

Skärmtekniken du ska hålla kolla på

Skärmarna i Evnia serien har många gemensamma nämnare, men det finns unika funktioner och specifikationer som är bra att hålla koll på för att hitta modellen som passar just dig. Här kommer en kort genomgång.

Upplösningens betydelse

Ju fler pixlar på skärmen desto bättre, tänker du kanske. Ofta är det sant, men för att dra nytta av upplösningen när du spelar måste grafikkortet klara av det. I vissa fall kan skärmar med mycket hög upplösning vara mer värdefulla när du jobbar eller använder datorn för andra ändamål än när du spelar. Full HD-upplösning, 1 920 × 1 080 pixlar, bör dock vara ett minimikrav oavsett hur kraftigt ditt grafikkort är, men frågan är om det ens går att hitta skärmar med lägre upplösning idag.

Bildförhållande

Bildförhållandet för skärmar med HD- och 4K-upplösning är 16:9, och för ultrabreda skärmar (oavsett om de är välvda eller inte) är det oftast 21:9. De ultrabreda skärmarna passar utmärkt för de flesta spel så länge de stöder formatet. Se till att dina favoritspel är kompatibla innan du köper, annars kan t.ex. perspektivet förvrängas eller spelets HUD kan hamna så långt ut i kanterna att det blir svårt att se.

Om skärmen är tillräckligt stor kan funktioner som tillåter visning från två källor samtidigt vara mycket användbara (Philips kallar denna funktion MultiView). Om skärmen även har en inbyggd KVM-funktion, som låter dig använda en mus och ett tangentbord med två olika enheter, blir det ännu bättre.

De ultrabreda skärmarna är också utmärkta för dig som normalt använder två eller tre skärmar i ditt arbete.

Synka skärmen med grafikkortet

AMD FreeSync och Nvidia G-Sync är två tekniker som ska se till att synkronisera skärmens uppdateringsfrekvens med grafikkortets utmatning för att ge ett bättre flyt i bilden. Dubbelkolla vilken standard ditt grafikkort stöder innan köp. Tänk också på att AMD FreeSync finns i en Premium Pro-version som har funktioner som kan minska responstiden och ställer högre krav på skärmens HDR-stöd, jämfört med FreeSync Premium.

AMD FreeSync baseras på VESA Adaptive Sync som är fri att använda och inte lika strikt "styrd" som Nvidias motsvarighet G-Sync. För att en skärm ska få fullt G-Sync-stöd krävs bland annat att den utrustas med speciella komponenter, vilket gör att priset på G-Sync-kompatibla skärmar ofta är högre än motsvarande skärmar med enbart FreeSync.

Uppdateringsfrekvens

Dagens standardskärmar för enkel kontorsanvändning uppdaterar bilden mellan 60–100 gånger per sekund (hertz). När du spelar pc-spel blir upplevelsen bättre med högre uppdateringsfrekvens. Därför har Evnia-modellerna stöd för mellan 165–280 hertz, vilket ger ökat flyt i bilderna så länge ditt grafikkort klarar av det. Det kan med andra ord vara värt att leta upp prestandatester på nätet innan du slår till.

Tekniken bakom bilden

Det finns en handfull tekniker som används i dagens skärmar, samtliga med sina styrkor och svagheter. Tillverkarna är dock bättre än någonsin på att kompensera för de sistnämnda, vilket gör skillnaden mellan dem mindre än någonsin, och ökar chansen att vi konsumenter blir nöjda oavsett om vi kommer hem från butiken med en IPS-, VA- eller QD-OLED-baserad skärm.

IPS-baserade skärmar (In-Plane Switching) är ofta bra på att leverera bilder med bred betraktningsvinkel och korrekt färgåtergivning. De tenderar att vara mer energislukande och ha längre responstid än andra lösningar. En teknik kallad Nano IPS kan dock leverera ett ökat färgomfång och snabbare responstid.

VA LED (Vertical Alignment) levererar ett stort färgomfång och mycket hög (statisk) kontrast. Det höga kontrastförhållandet kan bland annat vara bra när du tar del av HDR-innehåll. Tidigare tenderade VA-baserade skärmar att ha en något högre responstid.

QD-OLED som Philips använder kombinerar OLED och så kallad Quantum Dot-teknik. Lösningen ska garantera "hög kontrast, djup svärta och obegränsade betraktningsvinklar, med högre maximal ljusstyrka och intensivare färger". Äldre OLED-paneler hade ofta problem med inbränning av statiska bildelement efter en tids användning. Den risken finns fortfarande, men dagens skärmar har olika tekniker (bland annat olika former av "pixeltvätt") som minskar risken avsevärt.

Olika responstider

Responstiden, även kallad svarstid, indikerar hur snabbt skärmens pixlar kan växla från ett läge till ett annat. Det finns olika mätmetoder. Den vanligaste benämns grey-to-grey, GtG, men även Moving Picture Response Time, MPRT, har letat sig in bland specifikationerna för dagens skärmar. Det sistnämnda är primärt ett mått på rörelseoskärpa, vilket är speciellt viktigt för de som spelar snabba spel. Ett lågt värde är att föredra oavsett mätmetod.

För att göra det lite mer komplext finns även en mätmetod kallad VESA-certified ClearMR (Clear Motion Ratio, CMR). Den beskrivs som ett mer korrekt alternativ till MPRT och kategoriserar skärmar i olika nivåer, från ClearMR 3000 till 13000. Ju högre ClearMR-värde, desto bättre.

Om du jämför responstider för olika skärmar är det viktigt att du tittar på värden uppmätta med samma metod.

Även om responstiden kan variera något mellan de olika Evnia-modellerna, är skärmarna designade med spel i åtanke, och i detta fall behöver du inte undvika en skärm om GtG-värdet är lite högre än dess "syskon".

Philips egna lösningar

SmartImage/SmartImageHDR: Evnia-skärmarna har en meny som gör det enkelt att komma åt olika spelrelaterade snabbinställningar. Den så kallade SmartImage-funktionen har bland annat förinställningar för FPS-spel), racing och RTS. Det finns även två lägen kallade Gamer 1 och Gamer 2, där du kan spara egna inställningar. I HDR-versionen av SmartImage finns förinställningar för spel, film, foto och DisplayHDR. Det sistnämnda läget är VESA Display HDR-certifierat.

DarkBoost är en lösning som ska ge fler detaljer i mörka scener, utan att ljusare delar i bilden blir utbrända/överexponerade.

Smart Crosshair ger ett hårkors i skärmen så att det blir enklare att sikta rätt.

Philips LowBlue-läge ska skona ögonen genom att minska mängden blått ljus som alstras från skärmen. Liknande funktioner finns även i många mobiltelefoner och i vissa tv-apparater.

Inbyggda stereohögtalare

Många skärmar saknar högtalare, men inte Evnia-modellerna. De har inbyggda stereohögtalare. Placeringen av högtalarna kan skilja sig åt beroende på modell. Vissa sitter på framsidan, vissa är dolda på undersidan, andra skjuter ljudet bakåt och så vidare. Om placeringen är viktig för dig bör du detaljstudera produktbilder eller besöka en fysisk butik för att se vad som gäller. Du som spelar använder troligtvis ett headset eller externa högtalare med lite mer tryck, men att ha möjlighet att spela upp ljud direkt från skärmen kan ibland vara mer användbart än man tror.

Ambiglow är lysande

Philips-skärmarnas svar på Ambilight (som vi hittar i företagets tv-apparater) kallas Ambiglow. Denna något enklare lösning skickar ljus bakom skärmen för att förbättra tittarupplevelsen. Ljusets färg och intensitet justeras kontinuerligt baserat på vad som visas på skärmen.

Fotens betydelse

Skärmfoten i Evnia-serien kallas SmartErgoBase. Den är stabil, diskret och erbjuder fler funktioner än man kanske förväntar sig. Den har bland annat inbyggd kabelhantering och låter dig vrida, luta och rotera skärmen, samt justera den i höjdled.

Ökad kontrast

För att öka skärmens dynamiska kontrastförhållande använder Philips en teknik som kallas SmartContrast. Precis som med många andra funktioner hanteras den dynamiska kontrasten genom att skärmens ljusstyrka och färger kontinuerligt justeras baserat på vad du tittar på.

Spelskärmar i fårakläder

Gamingskärmar packade med avancerad teknik i en diskret förpackning. Det är alltså den gemensamma nämnaren för de nya Evnia-modellerna. Om bilderna genereras med IPS-, VA- eller OLED-baserad teknik spelar ingen roll; för Philips är det slutresultatet som avgör hur respektive skärm konstrueras. Det innebär att alla typer av spelare bör kunna hitta en modell som passar i utbudet, oavsett hur mycket utrymme det finns på skrivbordet eller hur välfylld plånboken är.