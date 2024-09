Medan många av SweClockers läsare väljer att bygga sina datorer själva så finns det helt klart en stor marknad för färdigbyggda system. När det kommer till den sistnämnda kategorin har vi dels stora internationella aktörer som HP, Dell och Alienware, som säljer enorma volymer via elektronikladorna. Ett annat populärt alternativ är att vända sig till någon av de mer lokala återförsäljarna av datorkomponenter, då många av dessa tillhandahåller mer flexibla färdigbyggda lösningar.

I den här artikelserien har redaktionen riktat in sig på just de lokala återförsäljarna och köpt in tre stycken olika datorer med en budget på 15 000 kronor inklusive moms per system. Datorerna kommer från Komplett, som är Nordens största PC-tillverkare, Inet, vilka är störst i Sverige på PC-byggande samt den danska uppstickaren Shark Gaming.

Under de kommande veckorna kommer vi att ställa de tre datorerna mot varandra i flera olika moment. Här kommer vi bland annat att kika på emballage och paketering samt medföljande tillbehör och instruktioner. Givetvis blir det även en genomgång och analys av de olika datorernas komponenter ihop med en bedömning av byggets kvalitet inklusive kabeldragning. Räkna även med prestanda-, temperatur- och ljudtester ihop med en koll på uppgraderingsmöjligheter.

Nästa vecka plockar vi fram mattkniven och påbörjar uppackningen, så missa inte det!

Vilket företag tror du packar datorn bäst? Vilka väljer bäst komponenter? Är Shark Gaming-datorn hajformad? Dela med dig av dina förhoppningar i tråden!