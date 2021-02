[javascript] Lägga till en meny inuti flera element som kanske inte alltid existerar i DOM

function oldAppbar() { // All nav items const navItems = [ {href: '/', text: chrome.i18n.getMessage('c_home')}, {href: '/feed/trending', text: chrome.i18n.getMessage('c_trending')}, ]; let navElem = document.createElement("div"), navList = document.createElement("ul"), navItem, navLink; // Cycle over each nav item for (let i = 0; i < navItems.length; i++) { // Create a fresh list item, and anchor navItem = document.createElement("li"); navLink = document.createElement("a"); // Set properties on anchor navLink.href = navItems[i].href; navLink.innerHTML = navItems[i].text; // add class to li navItem.className = "ytcp-nav-item"; // Add anchor to list item, and list item to list navItem.appendChild(navLink); navList.appendChild(navItem); } // add elements const grid = document.querySelector('ytd-browse'); grid.appendChild(navElem).appendChild(navList); }