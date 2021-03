KTH bygger Sveriges snabbaste superdator

Skrivet av perost: Nuvarande HPE Cray EX använder AMD Epyc CPUer verkar det som, men gällande GPU är det lite tunt med detaljer. Men det är ju nästan säkert NVIDIA som gäller för det, det finns inte så många andra alternativ i dagsläget. Gå till inlägget

FEL! Det står på HPE hemsida att det är AMD Epyc CPU och AMD Instinct GPU i Dardel

Ren AMD alltså!

"The HPE Cray EX supercomputer will include HPE Slingshot for purpose-built HPC networking to address demands for higher speed and congestion control for data-intensive workloads. It will also feature next generation AMD EPYC™ processors and AMD Instinct™ GPU accelerators to improve efficiency and achieve the performance required to process and harness insights from computationally complex data."