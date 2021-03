Telia Flytt=Katastrof

Helt ärligt hur mycket fel får ett företag göra innan man själv kan häva ett avtal? Känns som det bara går åt ena hållet, de stora företagens då.... Mycket läsning, men bara för att vara så detaljerad så det går.

Skickade in om flytt i början på Mars med start 1/4... Igår 11/3 vid 17 fick jag samtal från familjen om att internet inte funkade, kollade Mitt Telia och ser att bredbandet står aktiverat på adressen vi ska flytta till om 3veckor....

(Jobbar fortfarande, sen 05...) Kontaktar Telia med förhoppningen om en snabb lösning, trevlig person som ser att deras medarbetare har helt enkelt gjort fel, avdelningen som har hand om detta stängde 16.00 så hon kunde tyvärr inte göra nåt förrens dagen efter. Så någon ska kontakta mig idag kl 09 ang kompensation och lösning på detta.

ca kl 09 ringer telefonen men jag hinner inte svara, går inte att ringa upp på numret heller...

Får ett mail en kort stund efter att de försökt kontakta mig, uppdaterat ärende, de ser att flytten gått för tidigt och de försöker lösa det och önskar mig en trevlig helg. Om jag har några frågor så är det bara att svara på detta mailet som vanligt, gick såklart inte...

Ett par timmar senare kontaktar jag Telia via chatt där jag frågar vad som egentligen pågår, vill veta om internet kommer igång idag överhuvudtaget. Får inga bra svar utan att de kan erbjuda mig att lägga ytterligare tid att köra till en Telia butik (flera mil för min del) för att hämta en sticka, för internet kommer nog inte tillbaka förrens måndag....

Var inte intresserad av detta, lägga tid för deras misstag som jag förlorar tid och pengar på. Avslutar chatten med att jag blir irriterad för de vägrar stå för några extra kostnader och med förhoppningen att de sätter igång internet hemma idag.

En stund senare får jag 2 mail om att de har startat hanteringen av flytt av bredbandet:

FRÅN nya adressen TILL nya adressen...

Kontaktar Kundservice åter igen via chatt, förklarar lite snabbt och de får läsa igenom vad som pågår i ärendet.

Han startar en massa ärenden för de har gjort fel igen, åter igen står de inte för några omkostnader och erbjuden en sticka i närmsta affär... Kanske Onsdag kommer internet igång...

Imed att de gjort fler fel så känner jag inte att jag vill ha de i nya bostaden så jag vill säga upp avtalet och ångra flytten:

12:35:45 ---- Fabian

>Nu har jag lagt ett flertal ärenden för att korrigera detta så snart som möjligt, jag kan inte garantera något kring att det kommer hända innan helgen vilket då medför att det kommer göras någon gång tidigt nästa vecka. ALternativet vi har nu är att avvakta så att tjänsterna flyttas tillbaks till er nuvarande adress och under tiden så kan ni ta del av surfgaranti om ni vill ha ett temporärt bredband i hemmet

--------------------

12:37:01 --- ##undef##

>mmm, o då ska vi köra flera mil för att hämta en sticka/router med sim?

--------------------

12:37:45 ---- Fabian

>Antingen de eller så skickar vi ut det vilket antagligen inte kommer komma hem till er innan vi korrigerat ärendet vilket gör det lite meningslöst

--------------------

12:38:01 --- ##undef##

>precis, jag vill göra såhär istället

--------------------

12:38:48 --- ##undef##

>ordna tillbaka internet till nuvarande adress, ångra flytten och säga upp allt hos er så fort det går. Vill välja annan operatör till nya huset

--------------------

12:39:03 --- ##undef##

>antar vi har en månad uppsägning?

--------------------

12:39:36 ---- Fabian

>Ajemen

--------------------

12:40:03 --- ##undef##

>Så bra, skriver du in detta så det blir rätt? Eller måste jag skicka in nåt?

--------------------

12:40:43 ---- Fabian

>Jag måste bara fixa lite i ärendena jag gjorde så måste jag även koppla er till en kollega som kan hjälpa er med uppsägningen

Kopplas till Uppsägning:

12:44:44

>Din rådgivare Victor har kommit in i chatten

--------------------

12:44:44 ---- Victor

>Välkommen, jag heter Victor. Ett ögonblick så ska jag läsa igenom ditt ärende.

--------------------

12:45:05 --- ##undef##

>kanon

--------------------

12:52:52 ---- Victor

>Sådär, då ser jag till att lägga ett ärende för uppsägning på befintliga tjänster. Uppsägningstiden är 30 dagar värt att nämna.

--------------------

12:53:22 --- ##undef##

>Japp, men tjänsten kommer ligga på "boendeadressen" som det ska vara

--------------------

12:53:40 ---- Victor

>Det stämmer. Jag ser till att makulera ärendet gällandes flytten.

Avslutar chatten och önskar trevlig helg osv

Ett par timmar senare, ett par mail till ang flyttar och uppsägning från telia, sen får jag ett mail till med att JAG har avslutat avtalet i förtid och de vill ha betalt till Juni... Så de har även stängt av abonnemanget helt och hållet, inget återflytt till boendeadressen på väg heller!!!

Ringer denna gång till kundtjänst uppsägning och är lagom irriterad och tar allt en gång till... Han ser inte att de förra handläggarna lagt in en ångerrätt på flytten så de har bara stängt av allt...

Han säger att han ändrar detta till uppsägning avtal= 1månads uppsägning och sätter ångerrätt på flytten.

Vilket också gör att handläggningen tar ännu längre tid för att starta igång internet hemma.

Frågar ifall de inte kan avsluta allt helt och hållet utan kostnad för mig med tanke på de inte gjort ett enda rätt i deras hantering i detta ärendet, har ändå inget internet på en vecka nu.... Det kan de såklart inte göra. Det är en månads uppsägning... Jag ifrågasätter detta då de sagt upp mitt abonnemang utan uppsägningstid utan vidare. Detta går absolut inte.

Vilket rätt har man som konsument? Det hela är ju helt absurt som de håller på!

Aldrig Telia igen för min del!