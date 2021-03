VNC Adafruit video-loop problem

Hej,

Jag fick i uppgift av min sambo att ordna en skyltfönsterTV som kan fjärrstyras som loopar videos. Jag har lyckats med båda enskilt men inte tillsammans. Jag kör VNC och adafruits video-loop.

När jag startar pajen sköter den sig som den ska, men när jag loggar in via VNC för att fjärrstyra så får jag bara en svart skärm och varken mus eller tangentbord gör någonting, om jag däremot kopplar in ett tangetbord i pajen och trycker på ESC så kan jag styra den via VNC.

Någon som har någon idé? Jag har googlat en hel del och stött på andra som har liknande problem men inga lösningar.

Om någon kan peka mig i rätt riktning så vore det supersnällt! Jag är rätt säker på att jag vill köra VNC men om ni har tips på annan typ av video-loop så tar jag tacksamt emot tips där också!