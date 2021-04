OWC Minnen billigt på Tradera

Hej,

Har sett det här några gånger nu. OWC minnen dyker upp nya i förpackning i olika konstellationer, 2x16gb för 799 köp nu, nu senast idag dök det upp ddr4 sodimm 2x32gb för 1800 köp nu. Långt under halva priset på t.ex amazon.

Varenda gång jag ser det är det ofta extremt billigt och går relativt snabbt.

Vet inte hur ok Swec är med att lägga in länkar till auktionssajter här men lägger in auktionsnr ist

458757783

De här dyker upp då och då och alltid extremt billigt och alltid nya i förpackning. Är det scam, stöldgods eller vad?

Olika säljare hittills vad jag sett.

Ingenstans har jag lyckats hitta de i närheten av så billigt som just det här märket säljs nya för på tradera. Tycker det är skumt bara. Tänker att säljer man så billigt som 1800 för 2x32gb så har man köpt det ännu billigare innan då man vill göra lite vinst. Eller så är det stöldgods, eller scam.