Logitech 4k Brio gör att andra program på min dator buggar.

Jag har en dator med specsen RTX MSI 3060 12GB, i9 7900x, 32GB ram och 1000w pcu.

Jag har nyss köpt en kamera för att mina gamla inte såg bra ut för att spela in videos till youtube, kameran jag köpte var Logitech Brio 4k och initielt så var det en del strul med att själva kameran laggade och efter ett par google klick så sänkte jag den till 30 fps och problemet upphörde. Igår kväll så skulle jag spela in en video till men nu laggade kameran väldigt mycket samt själva recordingen på spelet laggade. Jag upplevde inget lag när jag spelade men på recordingen är det typ 20 fps. Jag använder logitech capture för att spela in kamera och nvidia experience för att spela in spelet (har även testat obs) samt testade jag att recorda både kamera och spel i samma program men det hjälper inte iheller. Jag förstår inte riktigt var problemet ligger men hade varit sjukt hjälpande ifall jag kunde få hjälp med den här huvudvärken.