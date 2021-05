Datorn bootade inte x2

Tjena!

När jag startade datorn ikväll så frös skärmen där det stod att jag kunde klicka in i Bios, men inget mer hände efter det. Det gick inte att komma in i BIOS så jag tvångstängde datorn, klickade mig snabbt in i BIOS, gick ut, och sen var allting som vanligt.

Detta är andra gången det händer inom loppet av en månad... Det känns inte riktigt bra.

Jag tänkte höra om det är någon som har en idé på vad orsaken till detta är och om det är något jag kan lösa. Känns bättre att vara ute i god tid om det är så att någon komponent är sönder.

Värt att nämna så har jag hört ljudet av att något pluggas ut och in hela tiden men allt sitter i som det ska... Tänkte om det kan hjälpa?

Om ni har någon idé vad man göra eller vet vad det beror på, hör gärna av er!

/Mvh Martin Persson

Specs:

CPU: AMD Ryzen 2600 3,4GHz

RAM: Corsair Vengeance Black RGB Pro DDR4 2x8GB

GPU: Gigabyte GeForce GTX 1060 Windforce 2X OC 6GB

PSU: Be Quiet! Pure Power 10 CM 600W

Moderkort: Asus ROG Strix B350-F Gaming

SSD: 120GB WD Green

HDD: 2TB Seagate Barracuda