Söker bra backup-lösning, specifik.

Försöker fixa en backuplösning, försökt (som f*n) ett par veckor nu, men lyckas inte hitta rätt. Söker tips och råd på program/lösningar.

Vill backa upp inkrementellt/differentiellt, till molnserver via webdav. Även om det är inkrementellt/differentiellt behöver jag att varje fil (lokalt och moln-kopia) jämförs via checksum (för att undvika bitröta) vid backup-process. Krypterade filer på molnservern är klart plus med (hackningsskydd).

Försökte först göra Bash-script för Rsync (Ubuntu-subsustemet i Win10) men så visar det sig att Rsync kan inte ansluta via webdav. :/ Efter det har jag provat säkert 16-17 program, knappt nåt av dom fixar ovanstående. Närmast är möjligen Syncback men det är så inåt helsike krångligt, känns osäkert.

Blir så trött. Känns som det börjar bli läge att skriva ett helt eget backup-program, vilket med min kunskap kommer ta minst ett halvår säkert, om jag ens fixar det alls.

Känner någon till andra mångsidiga lösningar eller program? Någon nämnde rclone, vet inte om det är bättre än rsync.

Tackar för all input