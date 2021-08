Youtube lanserar Premium Lite

Skrivet av Zadazi: Trevligt, kommer att troligen införskaffa premium nu.

Men hur ser det ut för de som skapar videos får de något av det jag betalar för premium och i sådant fall hur mycket? Någon som vet? Gå till inlägget

"Currently, new revenue from YouTube Premium membership fees is distributed to video creators based on how much members watch your content. As with our advertising business, most of the revenue will go to creators."

Så skriver Youtube, säger inte så mycket.

Men ja 100% att innehållsskapare får ta del av pengarna, 21 % av SweClockers YT-intäkter kommer från Premium tex. (Vilket förvisso typ är 21% av ingenting i praktiken )