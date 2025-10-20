Brummande resonans från Lian Li A3

Har nyligen byggt i Lian Li A3 och upplever ett konstant brummande från chassit som oturligt nog är som värst när jag har huvudet direkt över chassit eller när jag sitter vid skrivbordet bredvid det. Jag har tänkt ha chassit på golvet.

Har inte riktigt kunnat lokalisera vart brummet kommer ifrån, men upplever inte att det nödvändigtvis är chassifläktarna som orsakar brummet. Möjligtvis att det är PSU:t eftersom jag upplever fläktarna jag kan kontrollera genom Fan Control som mer högfrekventa. Det här är att ganska djupt brum.

Det verkar i alla fall resonera i golvet. Fötterna på Lian Li A3 går längs med bredden fram och bak på chassit. Om jag tiltar chassit åt något håll så minskar brummet markant. Så oklart om det är chassit som är problemet eller mitt golv.

I vilket fall som helst så undrar jag vilka husmorsknep som finns för att minska resonans mot golv. Eller om ni har några andra tips.