Brummande resonans från Lian Li A3
Har nyligen byggt i Lian Li A3 och upplever ett konstant brummande från chassit som oturligt nog är som värst när jag har huvudet direkt över chassit eller när jag sitter vid skrivbordet bredvid det. Jag har tänkt ha chassit på golvet.
Har inte riktigt kunnat lokalisera vart brummet kommer ifrån, men upplever inte att det nödvändigtvis är chassifläktarna som orsakar brummet. Möjligtvis att det är PSU:t eftersom jag upplever fläktarna jag kan kontrollera genom Fan Control som mer högfrekventa. Det här är att ganska djupt brum.
Det verkar i alla fall resonera i golvet. Fötterna på Lian Li A3 går längs med bredden fram och bak på chassit. Om jag tiltar chassit åt något håll så minskar brummet markant. Så oklart om det är chassit som är problemet eller mitt golv.
I vilket fall som helst så undrar jag vilka husmorsknep som finns för att minska resonans mot golv. Eller om ni har några andra tips.
För att minska ljust vibrationerna mot golvet kan du använda nästan vilket vanligt gummi som helst som är lite tjockare (typ 2-4mm). Det finns specifika vibrationshämmande gummin men det är nog overkill i det här fallet.
Det gäller att försäkra sig om att det faktiskt är golvet som exciteras och du inte råkar ändra någon kontaktpunkt inuti när du tiltar chassit.
Detta kan du testa om du ställer datorn rakt upp i soffan.
Husmorsknep för att dela kopplingen mot golvet är att ställa datorfötterna på ett par gamla sockor.
Har tiltat fram och tillbaka lite mer i detalj nu och tror att det handlar om att golvet är lite ojämt. Alla fläktar är i skrivande stund helt stilla, vid sidan av PSU:t då. PSU:t är monterat i fronten. Om jag tiltar chassit framåt, dvs lyfter det bak, så minskar ljudet mest. Om jag lyfter det fram så minskar det, men inte lika mycket, vilket jag först tänkte var lite konstigt med tanke på att det bör vara framsidan av chassit som "lever om" och att det därför borde bli värre om det bara är den delen som nuddar golvet.
Jag kan också bara lägga lite vikt på ena hörnet bak, så försvinner brummet nästan helt. Så jag tror det handlar om att hela fötterna bak inte rör golvet när det står och att det skapas nån slags vibration då mellan den "glappa" delen av foten och golvet. Ska prova att räta upp den delen med en möbeltass eller liknande och se om det hjälper.
