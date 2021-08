Steams Linux-användare stiger till 1 procent

Finns ju en hel del linux users som kör Virituella maskiner med VGA passtrough.

Gjorde så i flera år själv men numera är steam/proton så bra att det bara är enklare att köra det direkt i Linux.

Sedan är ju Lutris bra med, kört in Origin via det så ja kan installera alla mina EA spel via det, mest Mass Effect.

Origin integrerar då direkt i panelen som det gör i windows.

Det är så enkelt att installera Linux i dag så som Mint eller Ubuntu och likaså Steam eller vad man vill ha.

Windows största problem i dag är att det är ett Betal OS med Reklam och övervakning som bara tar upp ens tid och drar man inte ut nätverkskablen vid install så insisterar det på att du ska ha ett MS konto.

Behöver man inte specifikt windows så finns det ju alternativt i dagsläget.