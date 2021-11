Rykte: Nvidia inleder 2022 med extra grafikminne hos tre grafikkort

Skrivet av SCORPIUS: RTX 2060??? varför inte 2080? Varför.. allt detta? 🤔 Det är något konstigt i kakorna på Nvidias kontor. https://www.youtube.com/watch?v=Cbf-lr7PlTg

Gå till inlägget

Kan tänka mig att de tar in 2060 som ett instegskort under 3060. 2080 skulle kanske vara svårt att sälja billigt nog för att passa in under 3060 (obs om man tänker MSRP priser). Dessutom är det snabbare än 3060.

Eller så är det tänkt till OEM som vill ha ett kort med låg TDP så de kan sälja datorer med billiga nätaggregat och kylare.