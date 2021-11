Asus 1070 Strix

CPU Intel i5 10600K | Be quiet pure rock | MB Asus Rog Strix Z490-F | RAM g-skill 3000mhz 16Gb | GPU Asus Rog Strix 3070 | M.2 980 pro NVMe 250Gb, M.2 970 Plus NVMe 500Gb, Crucial 1Tb ssd | PSU Be quiet powe zone 1000W | Chassi Corsair obsidian 550d | AOC 32" CQ32G1 Curved 144hz