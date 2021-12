Hejsan!

Jag har en uppgift att göra en avancerad kalkylator och behöver lite (mycket) hjälp på traven. Uppgiften är att användaren ska kunna addera, subtrahera, multiplicera och/eller dividera hur många gånger som helst innan man väljer att få totalen. Alltså användaren ska kunna skriva in 2+3+4+1=

Min stora fråga är hur jag ska göra det? Jag tänker mig med att använda if/else if men har inte lyckats få det att funka. Detta är vad jag har gjort men det går inte att funka för mig. Hoppas det finns en vacker själ som kan hjälpa en nybörjare med kodning tack 🙏 (har en mac os)

#include <iostream>

using namespace std;

int main()

{

int loopcount = 0;

int howmanynumbers;

int number;

int total = 0;

char op = 0;

cout << "How many numbers do you want to enter?" << endl;

cin >> howmanynumbers;

cout << "Choose an operator ( +, -, *, / )" << endl;

cin >> op;

while(loopcount < howmanynumbers) {

cout << " Please enter a number" << endl;

cin >> number;

if (op == '+')

total = total + number;

else if (op == '-')

total = total - number;

else if (op == '*')

total = total * number;

else if (op == '/')

total = total / number;

loopcount = loopcount + 1;

}

cout << "Your final sum is: " << total << endl;

return 0;

}